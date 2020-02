Lavoro: 200 assunzioni per l’estate 2020, ecco come candidarsi

Opportunità di lavoro per 200 lavoratori per l’estate 2020. Infatti, Equipe Vacanze, agenzia che si occupa di animazione turistica e spettacolo, fornendo equipe di animazione a villaggi, hotels e resort. Vediamo quali sono i profili richiesti e come candidarsi a queste offerte di lavoro.

Lavoro Estate 2020 con equipe Vacanze: requisiti e profili richiesti

Possono partecipare alle offerte di lavoro di Equipe Vacanze i candidati, anche senza esperienza, con i seguenti requisiti:

a)età tra i 18 e i 35 anni;

b)formazione inerente ai profili richiesti;

c)conoscenza della lingua inglese e/o tedesca;

d)disponibilità lavorativa continuativa, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei;

f)attitudine al lavoro di gruppo;

g)flessibilità ed entusiasmo.

Nello specifico, le figure professionali richieste sono:

Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa)

Assistenti bagnanti

Capi Villaggio

Direttori artistici

Capi Animazione

Coreografi/e, scenografi, costumisti

Cabarettisti

50 Ballerini/e

Responsabili diurna

Animatori mini e junior club

Responsabili mini e junior club

Animatori di contatto

Animatori di punta

Istruttori fitness, zumba e balli

Piano-bar

Cantanti

Tecnici suono/luci e deejay

Animatori polivalenti

Infine, le risorse selezionate saranno assunte con un contratto a tempo determinato comprendente: il compenso pattuito, divisa, contributo, spese di viaggio, vitto e alloggio.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste offerte di lavoro di Equipe Vacanze, bisogna inviare il curriculum vitae, obbligatoriamente con foto, per invio a: curriculum@equipevacanze.it. Inoltre nel curriculum occorre specificare la disponibilità lavorativa.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla scheda informativa e al sito internet di Equipe Vacanze.

