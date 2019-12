Lavoro a Leolandia: offerte stagionali, ecco le selezioni

Offerte di lavoro e selezioni aperte per il parco dei divertimenti Leolandia, di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Infatti, ricerca personale da inserire nel proprio organico per la stagione 2020. Ecco come candidarsi.

Lavoro Leolandia stagione 2020: profili richiesti

Leolandia, parco divertimenti in provincia di Bergamo cerca personale per la stagione 2020. Le risorse saranno assunte a partire da marzo e la sede di lavoro sarà Capriate San Gervasio, Bergamo. Tra i requisiti, il candidato deve essere disponibile al lavorare nei week end e giorni festivi; i contratti partiranno da marzo 2020 e nei mesi successivi.

Manutenzione

manutentore elettrico:

esperienza di almeno 3 anni in ambito diagnostica e manutenzione elettrica;

capacità di lettura del disegno elettrico;

propensione al lavoro di squadra;

diploma di perito elettrico o elettrotecnico.

manutentore meccanico:

esperienza di almeno 3 anni in ambito manutenzione o lavorazioni meccaniche;

capacità di lettura del disegno tecnico e meccanico;

capacità di individuazione del problema, di intervento e sostituzione componenti meccanici, smontaggio e assemblaggio di parti meccaniche;

propensione al lavoro di squadra;

diploma di perito meccanico.

Assistenza clienti back office

addette/i assistenza clienti back office:

precedente esperienza in analoga mansione;

propensione alla relazione con l’ospite;

buone capacità di analisi e problem solving per fornire un’assistenza personalizzata;

ottima conoscenza di Microsoft Office, in particolare Excel;

buona conoscenza della lingua inglese e almeno una seconda lingua straniera (preferibilmente il tedesco).

Punti vendita

truccabimbi:

doti di disegno artistico e preferibilmente esperienza pregressa come truccabimbi;

propensione alla relazione con l’ospite e tanto entusiasmo;

spirito di adattamento per lavorare al caldo/freddo.

operatrici/operatori giochi a premio:

spontaneità, capacità di catturare l’attenzione degli ospiti;

propensione alla vendita e doti relazionali;

spirito di adattamento, per lavorare in piedi tutto il giorno e al caldo/freddo;

tanta energia ed entusiasmo.

commesse/i:

spigliatezza e propensione a lavorare a contatto con il pubblico;

dinamicità, cordialità e flessibilità;

propensione alla vendita e buone doti relazionali;

capacità di lavorare in team;

conoscenza della lingua inglese.

Marketing

stage sondaggi ospiti:

propensione alla relazione con l’ospite;

percorso di studi in ambito economico;

buone capacità di analisi dati;

buona conoscenza di Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint.

Giostre

operatrici/operatori giostre:

propensione alla relazione con l’ospite;

spirito di adattamento per lavorare in piedi tutto il giorno e al caldo/freddo;

tanta energia ed entusiasmo.

Magazzino

magazzinieri:

spirito di adattamento e propensione al lavoro di squadra;

precisione e velocità nello svolgimento dell’attività;

esperienza pregressa nella mansione di magazziniere con utilizzo del muletto;

possesso del patentino muletto.

Ristorazione

cuoco/a con esperienza:

della preparazione e presentazione dei piatti;

assicurare la corretta ed efficiente realizzazione delle attività in termini di prodotto e di servizio;

monitorare il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi;

supervisionare e applicare le procedure igienico-sanitarie;

esperienza nel ruolo di almeno 5 anni nell’ambito della ristorazione alberghiera, commerciale e/o collettiva;

dinamicità, flessibilità e capacità di lavorare in team;

costituirà titolo preferenziale il diploma di scuola alberghiera.

addette/i ristorazione:

le figure ricercate sono: pizzaioli, baristi, cassieri, addetti cucina, lavapiatti, addetti pulizia tavoli.

Spirito di adattamento, per lavorare in piedi tutto il giorno e al caldo/freddo;

dinamicità, flessibilità e capacità di lavorare in team;

sorriso e tanta voglia di regalare magia;

costituirà titolo preferenziale il diploma alberghiero e precedenti esperienze in ambito ristorazione commerciale e/o collettiva (bar, ristoranti, catene fast food).

Biglietteria

addette/i biglietterie:

attenzione, precisione e senso di responsabilità nella gestione del denaro;

propensione alla relazione con l’ospite e spirito di adattamento;

sorriso e tanta voglia di regalare magia;

buona conoscenza di Microsoft Office;

buona conoscenza della lingua inglese e almeno una seconda lingua straniera (preferibilmente il tedesco);

titolo preferenziale la conoscenza della contabilità di base.

Animazione e spettacoli

animatrici/animatori:

esperienza pregressa come animatore per bambini;

propensione alla relazione con l’ospite;

tanta energia ed entusiasmo;

dinamicità, flessibilità e capacità di lavorare in team;

spirito di adattamento, per lavorare in piedi tutto il giorno e al caldo/freddo.

Accoglienza

addette/i accoglienza:

propensione alla relazione con l’ospite;

buone doti di problem solving per fornire un’assistenza personalizzata;

spirito di adattamento, per lavorare in piedi tutto il giorno e al caldo/freddo;

buona conoscenza di Microsoft Office;

buona conoscenza della lingua inglese e almeno una seconda lingua straniera (preferibilmente il tedesco).

Ufficio commerciali

responsabile sviluppo commerciale:

esperienza consolidata di almeno 7 anni in un ruolo commerciale, all’interno di realtà strutturate dello stesso settore o settori affini (turismo, leisure, entertainment);

ottime capacità di analisi del mercato, territorio e commerciali e capacità negoziali;

ottime capacità relazionali e organizzative;

ottima conoscenza della lingua inglese;

disponibilità a trasferte.

Coloro interessati a queste offerte di lavoro, devono registrarsi nel sito dell’azienda e compilare inviare il curriculum compilando il form cliccando sull’offerta che interessa.

Inoltre, è anche possibile inviare un curriculum, se il profilo professionale in possesso non rientra tra quelli pubblicati.

