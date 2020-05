Lavoro Amazon: 100 posti per nuovo polo logistico a Pisa

Nuove opportunità di lavoro in Amazon per l’apertura di un nuovo centro di smistamento. Infatti, Amazon aprirà a Pisa un nuovo polo logistico per un totale di 100 nuove assunzioni, tra magazzinieri e autisti. I lavori sono già iniziati, ma per le assunzioni dobbiamo aspettare qualche mese. Ecco cosa sapere su queste offerte.

Lavoro Amazon: Polo logistico Pisa

Continua il piano di espansione di Amazon sul territorio nazionale con interessanti opportunità di lavoro. Infatti, come dicevamo in apertura, entro il 2020 la nota azienda di e-commerce aprirà un nuovo polo logistico a Pisa, nella zona industriale di Montachiello. Il polo logistico servirà i clienti residenti nella stessa provincia di Pisa, ma anche le provincie di Livorno e Lucca.

Quindi, non solo questo centro di smistamento avrà una grande ripercussione occupazionale nella zona di riferimento, ma migliorerà le spedizioni delle merci, ampliandone la zona. Infatti ricordiamo che, in Toscana, Amazon è già presente con un centro di smistamento a Calenzano, in provincia di Firenze.

Anche in questo caso, saranno 100 i posti disponibili, suddivisi tra 30 addetti al magazzino, 70 autisti. A tempo indeterminato i contratti di assunzione.

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro, devono aspettare la pubblicazione degli annunci di assunzione che saranno pubblicati sul sito aziendale.

Nel frattempo è possibile visitare la pagina Lavora con noi di Amazon raggiungibile all’indirizzo www.amazon.jobs/it e visionare le posizioni aperte, registrare il curriculum e candidarsi online agli annunci di proprio interesse.

