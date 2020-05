Lavoro Anas per laureati: ecco i requisiti e come candidarsi

Interessante opportunità di lavoro presso Anas, Azienda nazionale autonoma delle strade, che è alla ricerca di laureati in ingegneria civile. L’azienda, inoltre, comunica che le candidature dovranno essere inviate entro il 1 giugno 2020. Ecco requisiti e come candidarsi.

Lavoro Anas Tecnico ispezioni ponti e viadotti

Anas, società che si occupa da sempre della gestione della rete stradale ed autostradale in Italia, cerca per opportunità di lavoro laureati in ingegneria civile con indirizzo struttura.

L’azienda, attualmente, è alla ricerca di personale per il profilo professionale di Tecnico ispezioni ponti e viadotti. La risorsa avrà, tra l’altro, il compito di:

a)pianificare le attività di ispezione delle opere d’arte;

b)pianificare, progettare, realizzare e gestire il monitoraggio delle strutture mediante sensori;

c)coordinare le ispezioni delle ditte esterne;

d)monitorare ed esaminare i dati delle ispezioni;

e)contribuire alla progettazione e alla relativa valutazione degli interventi di manutenzione programmata.

Per questa offerta di lavoro l’Anas, come abbiamo detto, è alla ricerca di personale laureato in ingegneria civile in indirizzo struttura. Altri requisiti che i candidati devono possedere sono:

1)abilitazione alla professione di ingegnere;

2)iscrizione all’ordine degli ingegneri;

3)avere maturato un’esperienza di almeno 3 anni nelle mansioni inerenti al profilo richiesto.

Inoltre, è necessaria:

√conoscenza di software di calcolo strutturale e software gestionali e di monitoraggio;

√capacità di verifica della consistenza dei modelli informativi;

√conoscenza del pacchetto Microsoft Office, di Autodesk Autocad, Primus;

√attitudine al lavoro in quota.

Infine, le risorse saranno inserite con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Come candidarsi.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro, gli interessati devono visitare la pagina Lavora con noi/Ricerche in corso sul sito aziendale www.stradeanas.it. In seguito, selezionare l’offerta Tecnico ponti e viadotti e, se in possesso dei requisiti richiesti, registrarsi e compilare il curriculum vitae con tutti i dati e le informazioni richieste.

