Lavoro: Arcaplanet cerca personale, ecco come candidarsi

Arcaplanet, nota azienda di negozi di animali, offre opportunità di lavoro per inserire addetti sia nella sede centrale che nei negozi distribuiti sul territorio. Vediamo quali sono i principali profili richiesti.

Offerte di lavoro in Arcaplanet

La nota azienda offre interessanti opportunità di lavoro. Infatti, attualmente ha aperto selezioni per assunzioni e stage in tutta Italia. Comunque, è sempre possibile, come dichiarato sul sito dell’azienda inviare il curriculum come candidatura spontanea, anche durante tutto l’anno.

Profili richiesti

Sul sito di Arcaplanet alla pagina Lavora per noi sono presenti offerte di lavoro per i seguenti profili professionali.

Addetti alla vendita nelle sedi di Figline Valdarno, Parma, Bussolengo, Venezia

La figura si occuperà di:

assistenza alla clientela e ai loro amici animali;

rifornimento degli scaffali;

cura degli spazi espositivi;

gestione della cassa.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione

Stage Amministrazione del personale nella sede di Genova

Il candidato si occuperà di:

supporto elaborazione delle presenze mensili;

supporto gestione dei contratti per i neoassunti

archiviazione documentale e supporto al responsabile amministrativo del personale nella gestione quotidiana delle attività.

Per questa selezione, la figura dovrà:

essere neodiplomato o neolaureato preferibilmente in economia, giurisprudenza, scienze politiche, oppure, in lauree umanistiche;

avere una minima esperienza nel settore del personale, risorse umane, consulenza del lavoro.

Si offre stage di 6 mesi, con un rimborso di 600 euro mensili.

HR specialista in Payroll & administration nella sede di Genova

La figura si occuperà di:

elaborazione presenze e vari adempimenti;

interfaccia con il fornitore esterno di elaborazioni paghe;

gestione adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali;

contrattualistica connessa a instaurazione, trasformazione del rapporto di lavoro;

comunicazioni ad Enti ed Istituti di competenza;

supporto pianificazione costo del lavoro, budget, contabilizzazione;

pratiche infortuni.

Per candidarsi a questa offerta, il candidato dovrà:

avere almeno due anni di esperienza presso studi o aziende di consulenza del lavoro;

buona conoscenza della normativa vigente contrattualistica e del CCNL commercio, distribuzione, servizi;

ottime doti relazionali e di lavoro in team.

La tipologia di assunzione verrà chiarita durante il colloquio.

Stage Ufficio carichi e fatture nella sede di Carasco

La figura si occuperà di:

gestire le bolle di carico e controllo con le relative fatture;

rapporti con i punti vendita per controllare la coerenza tra carichi ricevuti e merce fatturata;

rapporti con i fornitori.

Quindi il candidato, dovrà essere un giovane diplomato in ragioneria. Si offre un periodo di stage della durata di sei mesi retribuito con un rimborso di 600 euro mensili.

Stage Amministrazione e contabilità nella sede di Carasco

La figura si occuperà di:

supportare i senior della Funzione contabile nell’analisi e nella registrazione della fatturazione;

gestione e archiviazione delle fatture elettroniche.

Per questa offerta, è richiesto il diploma di ragioneria, ma possono inviare il curriculum laureandi o laureati che vogliono fare esperienza nel settore amministrativo di una azienda. Il candidato, inizierà con un contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione.

Farmacista Arcaplanet presso le sedi di Milano Cassala, Rozzano, Villanova di Castenaso, Curno

La figura si occuperà, in questo caso, di:

gestire, in autonomia, l’angolo farmaceutico e parafarmaceutico;

relazione con il clienti;

in caso di necessità affiancherà il team del negozio nelle attività di cassa o assistente ai clienti.

Per proporsi per questa offerta, è necessaria la laurea in farmacia e l’iscrizione al relativo albo. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di eventuale assunzione.

Come candidarsi

Coloro che sono interessati a queste offerte di lavoro, devono registrarsi alla pagina Arcaplanet, Lavoro con noi. Una volta registrati scegliere l’offerta di interesse e inviare la candidatura. Nella stessa pagina è possibile inviare una candidatura spontanea. Anche in questo caso è necessario registrarsi prima di inviare il curriculum.

