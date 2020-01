BRT spa, prima Bartolini spa, famosa società nel settore del trasporto merci, seleziona per lavoro, personale da inserire presso diverse sedi in Italia. In questo articolo vedremo come candidarsi a queste offerte.

Lavoro BRT Corriere espresso

Bartolini spa, oggi BRT, azienda del settore trasporto merci con sedi in tutte le regioni italiane, seleziona numerosi profili professionali da inserire nel proprio organico. Lavorare in BRT vuol dire premiare capacità, motivazione e risultati offrendo opportunità di crescita e di formazione. Le offerte di lavoro riguardano le sedi di Bologna, Bressanone, Crespellano, Genova-Cornigliano, Gorizia Palmanova, Milano Mecenate, Olbia, Oristano, Padova Interporto, Pordenone, Rovereto, Settimo Torinese, Torino Grugliasco, Treviso Villorba. Le risorse saranno inserite come: analisti, programmatori, impiegati, assistenti alla pianificazione o ai servizi, senior IT, responsabili, commerciali. I candidati, infine, sono diplomati o laureati, con conoscenze informatiche e della lingua inglese.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste offerte di lavoro, gli interessati possono visitare il sito dell’Azienda, cliccare su Lavora in BRT e consultare gli annunci delle offerte disponibili. All’interno di ogni offerta è presente la descrizione della mansione e i requisiti richiesti. Dopo aver scelto l’offerta più interessante, cliccare su Candidato già registrato oppure su Nuovo curriculum, per registrare il curriculum nella banca dati dell’Azienda.

