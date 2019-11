Nuove offerte di lavoro dal centro dell’impiego di Cuneo che ricerca 5 figure professionali per assunzione a tempo determinato full time e part time per varie sedi della provincia. Le scadenze sono indicate all’interno della singola offerta

Operaio costruttore di linee esterne – Annuncio n. 7077

Scadenza: 13 novembre 2019

Sede: Cuneo

Offerta di lavoro riservata alle persone iscritte nella L. 68/99 Art. 18

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: utilizzo autocestelli, gru, macchine movimentazione terreno, autocarri; scalata sostegni (pali) con vari tipi di scala, ramponi e scarpelle; scalata libera di tralicci.

Modalità di lavoro: full time su turni con orario 7,30-12 e 13,30-17

Durata: 181 giorni (pari a circa 6 mesi)

Ulteriori requisiti: diploma Ipsia, Itis o analogo, possesso della patente C,

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e in possesso dei requisiti, devono presentarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail a slerda@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto Offerta n. 83798/18

Operaio addetto magazzino e confezionamento – Annuncio n. 11100

Scadenza: 18 novembre 2019

Sede: Castelletto Stura

È indispensabile l’iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 1

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: lavori di magazzino e confezionamento

Modalità di lavoro: full time e/o part time

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 12 mesi

Ulteriori requisiti: diploma di scuola superiore.

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e in possesso dei requisiti, dovranno presentarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail a slerda@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto Offerta n. 91969/12

Operaio meccatronico – Annuncio n. 7531

Scadenza: 28 novembre 2019

Sede: Cuneo

È indispensabile l’iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18

Numero posti disponibili:1

Descrizione mansioni: meccatronico addetto alla riparazione dei mezzi pesanti.

Modalità di lavoro: full time (39 ore settimanali)

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 12 mesi

Ulteriori requisiti: diploma professionale di meccanica/elettronica, conoscenze base di informatica, inglese e francese, patente B.

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e in possesso dei requisiti, dovranno presentarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail a slerda@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto Offerta n. 89473/12

Autista internazionale – Annuncio n. 7532

Scadenza: 28 novembre 2019

Sede: Cuneo

È indispensabile l’iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18

Numero posti disponibili:1

Descrizione mansioni: conducente di autoarticolato per servizio di trasporto merci internazionali e nazionali

Modalità di lavoro: full time

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 12 mesi

Ulteriori requisiti: diploma di scuola superiore, patente C/E+CQC, patentino ADR, conoscenza base di inglese e francese, disponibilità ad effettuare trasferte anche nelle domeniche e nei giorni festivi

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e in possesso dei requisiti, dovranno presentarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail a slerda@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto Offerta n. 89471/12

Responsabile del marketing operativo – Annuncio n. 9306

Scadenza: 28 novembre

Sede: Cuneo

È indispensabile l’iscrizione nelle liste della Provincia di Cuneo L. 68/99 art. 18

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: ricerca, rilevazione, analisi dei dati e del mercato in cui opera l’azienda.

Modalità di lavoro: full time

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 12 mesi

Requisiti: laurea in materie economiche oppure comunicazione/marketing, conoscenza di word, excel, data base, internet, grafica e della lingua inglese, patente B e auto propria.

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta e in possesso dei requisiti, dovranno presentarsi di persona presso il Centro Impiego di Cuneo o inviare mail a slerda@agenziapiemontelavoro.it, indicando nell’oggetto Offerta n. 89487/18

