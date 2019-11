Lavoro categoria protetta: offerte del centro impiego di Arezzo

In redazione è arrivata la richiesta di un utente che cerca lavoro come categoria protetta in provincia di Arezzo: Buona sera, stavo cercando lavoro come categoria protetta, cosa potete offrirmi, vivo in provincia di Arezzo (Toscana). Analizziamo le offerte che propone il centro per l’impiego di Arezzo.

Il centro per l’impiego di Arezzo ricerca 3 figure professionali per assunzione a tempo determinato part time.

Addetto manutenzione di aree verdi – Offerta n. 20191021-9040

Scadenza: 5 novembre

Sede di lavoro: Cortona

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: lavori di manutenzione ordinaria, controllo della documentazione relativa alla manutenzione, supervisione delle ditte di manutenzione esterne

Modalità di lavoro: part time, 21 ore settimanali

Tipologia contrattuale offerta: Lavoro a tempo determinato

Requisiti: la mansione prevede spostamenti frequenti all’interno del luogo di lavoro, nei giardini e aree comuni esterne, conoscenze informatiche di Word ed Excel

Ulteriori requisiti: buone capacità auditive e visive, uso di scale e accesso in quota, contatto con personale esterno, esposizione ai rumori e polveri

Addetto alla segreteria – Offerta n. 20191021-9042

Scadenza: 5 novembre

Sede di lavoro: Cortona

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: gestione programma di manutenzione con programmazione manutentiva ordinaria e straordinaria.

Modalità di lavoro: part time, 21 ore settimanali

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a tempo determinato

Requisiti: diploma d’istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università: istituto professionale (secondo ciclo), scuola magistrale (5 anni), istituto tecnico, istituto magistrale (4 e 5 anni), licei scientifico, classico, linguistico, istituto d’arte (secondo ciclo), liceo artistico (4 e 5 anni), altro istituto superiore

Ulteriori requisiti: è gradita esperienza nella mansione, possesso della patente B, conoscenze informatiche di Excel e, Word; disponibilità a frequenti spostamenti all’interno del luogo di lavoro, contatto con personale esterno, buone capacità uditive

Orafo – Offerta n. 20191030-9107

Scadenza: 14 novembre

Sede di lavoro: Castiglion Fibocchi

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: addetto/a al reparto saldatura/finitura, smerigliatura, montaggio, spazzolatura

Modalità di lavoro: part time, 21 ore settimanali

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a tempo determinato

Requisiti: buona manualità orafa

Ulteriori requisiti: la mansione prevede spostamenti frequenti all’interno del luogo di lavoro, il possesso della patente B, buone capacità visive e di concentrazione; esposizione ai rumori e ripetitività del lavoro

Lavoro categorie protette: come candidarsi

I candidati interessati a queste offerte, e con i requisiti richiesti, devono effettuare il login al centro per l’impiego di appartenenza. Per gli utenti non registrati, effettuare la registrazione dei dati per l’accreditamento in IDOLWEB dei cittadini alla pagina di registrazione

Per ulteriori informazioni rivolgersi al centro per l’impiego di Arezzo

