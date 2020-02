Lavoro Categorie protette: CPI Settimo Torinese, ecco le offerte

Pubblichiamo le offerte di lavoro del centro per l’impiego di Settimo Torinese rivolte a candidati iscritti nelle liste categorie protette di cui all’art. 18 della legge n.68/99 (vedove/orfani del lavoro, di guerra, per servizio, profughi italiani). Ecco come candidarsi a queste offerte.

Lavoro Categorie protette CPI di Settimo Torinese: le offerte

Il CPI Settimo Torinese ricerca in totale 13 figure professionali per assunzione a tempo determinato o indeterminato, con orario part time o full time. Le offerte sono valide fino al 16 febbraio 2020. Vediamo le offerte nel dettaglio

Annuncio n.13305: Autista (Rif. 15/2020)

Numero posti disponibili: 2

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Descrizione della mansione: conducente di veicoli per la raccolta di rifiuti

Requisiti: licenza media inferiore, possesso della patente C + CQC

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato, tempo pieno, 38 ore settimanali

Orari di lavoro: dal lunedì al sabato.

Annuncio n.13291: Addetto/a confezionamento ed assemblaggio (Rif. 16/2020)

Numero posti disponibili: 1

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Descrizione della mansione: assemblaggio e confezionamento di penne e pennarelli

Requisiti: licenza media inferiore, conoscenze del pacchetto Office, esperienza pregressa nel settore, conoscenza lingua inglese, utilizzo di macchine confezionatrice ed assemblatrici

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato, part-time, 21 ore settimanali

Orari di lavoro: suddiviso su tre turni, compreso turno di notte.

Annuncio n.13168: Addetta/o produzione gomme (Rif. 12/2020)

Numero posti disponibili: 10

Sede di lavoro: Settimo Torinese

Descrizione della mansione: addetto/a alla produzione di gomme

Requisiti: diploma, possesso della patente B, automunito/a, utilizzo e conduzione di specifiche tecnologie, di impianti e di macchine secondo procedure prescritte per la produzione del prodotto

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato, part-time, 21 ore settimanali

Orari di lavoro: 7 giorni su 7 con ciclo continuo (incluso il turno notturno).

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae a: collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro. Nell’oggetto della mail deve essere indicato il numero, titolo e il riferimento dell’annuncio.

