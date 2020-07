Lavoro: catena di pet shop ricerca personale, ecco come candidarsi

Opportunità di lavoro presso la nota catena di pet store, Arcaplanet, che ricerca personale da inserire nelle varie sedi dell’Azienda. Nello specifico, il Gruppo è alla ricerca soprattutto di addetti punto vendita da inserire nei negozi ubicati in diverse regioni italiane. Ecco come candidarsi.

Lavoro Arcaplanet: sedi e profili richiesti

Periodicamente Arcaplanet, azienda che si occupa di prodotti e accessori per animali domestici cerca personale per interessanti opportunità di lavoro. Il Gruppo, infatti, in forte espansione sul territorio nazionale, per l’urgente potenziamento dell’organico aziendale dovuto all’apertura di nuovi negozi, cerca addetti al punto vendita, farmacisti, informatici e responsabili. I candidati devono essere in possesso di voglia di imparare e desiderosi di crescere in un’azienda vivace e dinamica che offre una formazione continua e possibilità di carriera. Inoltre, le assunzioni avverranno con un contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Il nuovo personale sarà inserito nei punti vendita presente in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Puglia. Nello specifico le figure professionali richieste sono:

√Addetti ai punti vendita per le sedi di: Roma, Milano, Soliera (Modena), Alessandria, Asti, Foggia, Treviso, Vertemate (Como), Fiumicino, Brindisi, Monfalcone (Gorizia);

√Helpdesk Operator IT e Product Manager per la sede centrale di Carasco (Genova).

Inoltre, queste offerte di lavoro sono rivolte, come abbiamo detto, a farmacisti, che si occuperanno del reparto parafarmacia, e ai soggetti iscritti nelle liste categorie protette (L. 68/99).

Infine, i candidati parteciperanno ad un corso di formazione online per prepararsi al lavoro in Azienda.

Come candidarsi

In conclusione, gli interessati a queste offerte di lavoro devono visitare la pagina Lavora con noi dell’Azienda, all’indirizzo www.arcaplanet.it/lavoraconnoi, e inviare online il curriculum dopo aver scelto l’offerta di proprio interesse.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube