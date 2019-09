Lavoro: concorsi nella pubblica amministrazione nel 2019 per 500 unità

Una bella notizia per chi da sempre ha il desiderio di lavorare nella pubblica amministrazione. Questo è diventato possibile grazie al decreto sottoscritto con la quale i ministri della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, e il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria hanno firmato per lo sblocco di oltre 5mila assunzioni nella PA per gli anni 2019 – 2020 – 2021. Un altro aspetto positivo è che chi avrà la possibilità di entrare a far parte della pubblica amministrazione, lavorerà a tempo indeterminato. C’è da dire, però, che si attende la registrazione da parte della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nuovi concorsi nella pubblica amministrazione, maggiori informazioni

Chi riuscirà a vincere i diversi concorsi avrà la possibilità di lavorare nei principali ministeri, agenzie fiscali, l’Enac, l’ACI, l’INAIL, l’Agenzia delle Dogane e altri enti statali.

Questo è possibile grazie al provvedimento che offrirà 500 Mila nuovi inserimenti entro i prossimi 4 anni, il tutto per coprire i posti che saranno lasciati vacanti dai dipendenti prossimi ad andare in pensione.

Grazie all’introduzione della Quota 100, ci sarà lo svuotamento di risorse nella PA con circa 250mila uscite, e con il nuovo Decreto si arginerà l’esodo e si favorirà il ricambio generazionale nelle amministrazioni statali.

Come saranno distribuite le nuove unità?

Le nuove assunzioni saranno rese possibili anche grazie al provvedimento che autorizza varie Amministrazioni ad assumere e a bandire concorsi grazie allo sblocco di fondi economici a valere sui budget disponibili negli scorsi anni.

Detto questo, vi riportiamo di seguito i diversi profili richiesti dai nuovi concorsi:

107 posti – PCM – Presidenza del Consiglio dei Ministri;

19 posti – Protezione Civile;

411 posti – MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze;

515 posti – MIUR – Ministero Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

23 posti – Ministero del Lavoro;

44 posti – MiPAAFT – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo – Ruolo Agricoltura;

32 posti – MiPAAFT – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo – Ruolo ICQRF;

112 posti – MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

25 posti – MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

88 posti – Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità;

111 posti – Corte dei Conti;

70 posti – Ministero dello Sviluppo Economico;

1677 posti – Ministero dell’Interno;

130 posti – Ministero dell’Interno (prefetti);

54 posti – ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile;

4 posti – AGENAS – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali;

15 posti – ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane;

347 posti – Agenzia delle Entrate;

308 posti – INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro;

628 posti – Agenzia delle dogane;

280 posti – ACI – Automobile Club d’Italia;

3 posti – ANSF – Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie;

16 posti – AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Un’ultima informazione: i candidati saranno selezionati attraverso lo scorrimento di graduatorie già esistenti, e le procedure di selezione saranno visionabili sui diversi siti dei rispettivi enti pubblici.

Leggi anche: Concorsi scuola: le probabili date svelate da Bussetti