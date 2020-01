Lavoro Costa Crociere: 450 posti nel 2020, ecco le novità

Offerte di lavoro presso Costa Crociere, nota compagnia di navigazione, che ha avviato un piano di assunzioni finalizzato a coprire 450 posti di lavoro. Le assunzioni sono possibili perché verranno varate nuove navi che faranno parte della flotta della compagnia. Vediamo le informazioni utili per questa opportunità di lavoro.

Lavoro Costa Crociere 2020: piano di assunzioni

La nota compagnia di navigazione Costa Crociere ha intenzione di avviare un piano di assunzioni entro il 2023. Le offerte di lavoro sono possibili grazie al piano triennale di assunzioni che il Gruppo Carnival corporation, di cui Costa Crociere fa parte, sta portando avanti.

In breve, il piano di assunzioni prevede l’inserimento nel proprio organico di circa 4500 nuovo personale entro 2023. Ciò è possibile, come detto precedentemente, perché saranno varate nuove navi da crociera nei prossimi anni.

Infatti, alla nave Costa Smeralda, varata il 21 dicembre, seguiranno altre due navi. La prima in ordine di tempo è la Costa Toscana, che sarà operativa nel 2021. Di conseguenza, sono previste le prime assunzioni per un totale di 450 posti di lavoro. Il personale sarà maggiormente italiano e le figure ricercate saranno impiegate, soprattutto, nel settore dell’accoglienza, ma anche come animatori, cuochi, pasticcieri, tecnici, receptionist, fotografi, addetti alle escursioni ed altri profili.

Come candidarsi

Coloro che sono interessati a fare un’esperienza di lavoro su una delle più importanti compagnia di navigazione, possono candidarsi, cercando tra i profili richiesti, inviando il proprio curriculum, alla pagina Lavora con noi (Career) sul sito di Costa Crociere.

Leggi anche: Nasce l’Airbnb delle barche: vuoi passare una notte su uno yacht? Ecco come fare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube