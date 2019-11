Proseguiamo con le offerte di lavoro per disabili (Legge 68/99 art. 1) presenti sul sito del Centro per l’impiego di Firenze. Le figure professionali cercate sono 5 e la sede di lavoro è Firenze. Ricordiamo che la prenotazione alle presenti offerte vanno effettuate direttamente al Centro dell’impiego di appartenenza e non devono essere presentate domande online. È necessario effettuare la registrazione al Centro per l’impiego del proprio comune. La scadenza è il 12 novembre. Vediamo nel dettaglio le qualifiche in offerta.

Lavoro per disabili: altre offerte del Centro per impiego di Firenze

Qualifica Esercente di gelateria (Codice Offerta: 20191015-21303)

Posti disponibili: 1

Mansione: addetto al banco gelataio/a per preparazione di coni e coppette, illustrazione dell’offerta gelati, raccolta delle richieste dei clienti, cura dell’igiene dei luoghi di lavoro e delle attrezzature del materiale operativo

Attività: buone capacità manuali e auditive, lavoro di gruppo, contatto con altri dipendenti, buone capacità visive, contatto con personale esterno, rapporti con il pubblico, lavoro in squadra, lavoro in piedi e ripetitivo, presenza di momenti lavorativi ad alto indice di stress

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: part time, 21 ore settimanali; lavoro su turni anche nel fine settimana

Esperienza richiesta: sono richieste buone doti comunicative e relazionali e buona conoscenza lingua inglese

Titolo di studio: gradito diploma

Qualifica Grafico creativo (Codice Offerta: 20191004-21179)

Posti disponibili: 1

Mansione: grafico ottima conoscenza di programmi di grafica per garantire l’ideazione e la realizzazione di materiali grafici e video richiesti dall’ufficio marketing nel rispetto delle linee guida e lo stile comunicativo dell’Azienda

Attività: lavoro di gruppo, buone capacità visive, contatto con personale esterno, buone capacità auditive, contatto con altri dipendenti, buone capacità manuali

Ulteriori requisiti: conoscenza lingua inglese, ottima conoscenza di Suite Adobe, Photoshop, Illustrator, Indesing, Adobe Premiere o simili, conoscenza base delle tecniche di ripresa video

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: part time

Ulteriori mansioni: partecipazione all’ideazione di materiale grafico e video, elaborazione di immagini e formati grafici/video necessari all’uso su canali e piattaforme comunicative diverse (POST.JPG leggeri per i social, locandine per la stampa, clip video per piattaforme di video sharing)

Titolo di studio: necessario diploma o laurea in graphic design

Qualifica Barista (Codice Offerta:20191004-21153)

Posti disponibili: 1

Mansione: barista/barman addetto al banco bar e servizio ai tavoli, addetto banco pasticceria, preparare vassoi, incartarli, servizio al tavolo caffetteria, riordino

Attività: uso di macchinari, lavoro in piedi, contatto con personale esterno e con altri dipendenti, movimentazione manuale di carichi, esposizione ai rumori, buone capacità auditive, manuali e visive, lavoro di gruppo, buone doti relazionali; lo svolgimento della mansione richiede lo stazionamento eretto per l’intera durata del turno, la movimentazione di carichi, l’assunzione di posture incongrue

Contratto: a tempo determinato, iniziale tirocinio Legge 68/99

Orario di lavoro: part time

Esperienza richiesta: è richiesta esperienza nella mansione

Titolo di studio: gradito diploma scuola alberghiera; gradita conoscenza lingua inglese parlata

Qualifica Ingegnere elettronico (Codice Offerta: 20190613-19917)

Posti disponibili: 1

Mansione: ingegnere di sistema per azienda che si occupa di sistemi ferroviari; configurazione sistemi software delle logiche di segnalamento dell’impianto, verifica e test preliminare di confidenza delle configurazioni dati, redazioni, verifiche e test di impianto, redazioni di report e verifica di progettazione, supporto per le prove di funzionalità di laboratorio in test di campo

Attività: buone capacità auditive, buone capacità visive, contatto con altri dipendenti, lavoro di gruppo, contatto con personale esterno, buone capacità manuali

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: full time

Titolo di studio: laurea in ingegneria

Qualifica Sviluppatore software (Codice Offerta: 20190613-19916)

Posti disponibili: 1

Mansione: sviluppatore software

Attività: esposizione ai rumori, contatto con altri dipendenti, buone capacità visive, contatto con personale esterno, buone capacità manuale, buone capacità auditive, lavoro di gruppo

Contratto: a tempo determinato

Orario di lavoro: full time

Esperienza richiesta:

Titolo di studio: ingegnere informatico/informatico; conoscenza lingua inglese; buona conoscenza della norma CENELEC EN 50128 e delle tecniche per il software SIL4/SIL e CENELEC 50129; linee guida MISRA, programmazione C, C++, Ada; conoscenza sistemi Windows e Linux, conoscenza prodotti ferroviari ed apparecchiature di bordo; protocolli per la rete (TCP/IP, UDP, HTTP, NTP etc..), tecniche di crittografia e gestione dei certificati

Lavoro persone disabili: come candidarsi

Possono partecipare alle offerte, i lavoratori che sono registrati al Centro per l’impiego nella lista Collocamento mirato. Una volta registrati, per prenotarsi bisogna rivolgersi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio.

