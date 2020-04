Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e concorsi pubblicati dal 30 marzo al 3 aprile. Le assunzioni riguardano profili professionali per candidati con licenza media, diploma e laurea da inserire in vari settori lavorativi. Vediamo tutte le novità della settimana.

Lavoro e concorsi: rassegna settimanale dal 30 marzo al 3 aprile, varie scadenze

La rassegna Lavoro e concorsi di questa settimana riguarda le opportunità di assunzioni per personale con licenza media, diploma e laurea da inserire nell’organico di comuni, aziende sanitarie, Corpo dei Vigili del fuoco, aziende varie.

Concorsi per licenza media, diplomati e laureati

Il primo concorso che segnaliamo scade il 19 aprile e riguarda assunzioni presso l’Azienda sanitaria di Genova: Assunzioni per 20 laureati, ecco requisiti e bando concorso.

Anche il nuovo concorso nelle forze armate scade il 19 aprile: Concorso forze armate: ecco il bando di reclutamento di 93 ufficiali dell’Esercito.

Sempre a causa emergenza coronavirus Adecco è alla ricerca di personale sanitario: Cercasi personale sanitario per emergenza coronavirus: ecco dove e come candidarsi.

Segnaliamo che tra il 20 e il 27 aprile c’è la possibilità di consegnare domanda per Assunzione di Vigili del fuoco a tempo indeterminato, ecco l’avviso di selezione tramite i CPI della Regione Molise.

L’ASL Novara, il bando scade il 20 aprile, cerca collaboratori amministrativi; ecco tutte le informazioni: Assunzioni per diplomati: ecco dove e come candidarsi.

Infine, il Comune di Monza assume Agenti di polizia locale; le informazioni qui: Concorso per Agenti di polizia: ecco dove e come candidarsi.

Offerte di lavoro: Bartolini, Sorgenia, BNL, Movieland Park

Iniziamo con segnalare l’opportunità di lavoro per la stagione estiva per vario personale: Lavoro settore turismo: posizioni aperte e come candidarsi.

Due note aziende italiane cercano personale. La prima è: Assunzione presso Bartolini: ecco le posizioni aperte e come candidarsi. La seconda è Sorgenia: Offerte di lavoro nel settore energetico: posizioni aperte e come candidarsi.

Infine, la BNL, secondo il Piano di assunzioni della BNL, cerca 500 risorse da inserire nel proprio organico entro il 2022. Ecco le informazioni: Assunzioni settore bancario: 500 posti entro il 2022, ecco le novità.

