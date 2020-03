Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e concorsi pubblicati dal 16 al 20 marzo. Le assunzioni riguardano profili professionali con diploma e laurea in varie discipline. Vediamo tutte le novità della settimana.

Lavoro e concorsi: rassegna settimanale dal 16 al 20 marzo, varie scadenze

Gli articoli che abbiamo pubblicato questa settimana, e che fanno parte della rassegna Lavoro e concorsi, riguardano: assunzioni in vari comuni, nella Regione Lombardia, nei beni culturali, per la stagione estiva. Inoltre, abbiamo anche parlato dell’emergenza sanitaria coronavirus con nuove assunzioni di personale sanitario. Infine, importante anche la pubblicazione del nuovo decreto-legge detto “Cura Italia”, con il quale, non solo viene riconosciuta abilitante la laurea in medicina, ma contiene disposizione in materia di lavoro.

Concorsi Regione Lombardia: assunzioni per 58 e 31 posti per diplomati e laureati, area tecnica

La Regione Lombardia ha pubblicato altri due concorsi con scadenza il 3 aprile. Il primo è per l’assunzione di diplomati geometri: Concorso per 58 Assistenti tecnici geometri: requisiti e bando; il secondo è per laureati specialisti area tecnica: Assunzioni per laureati area tecnica, ecco il bando di concorso.

Offerte lavoro: personale sanitario, estate, GDO, informatici

Anche questa settimana abbiamo pubblicato la notizia di assunzioni straordinarie di personale sanitario per l’emergenza coronavirus da inserire negli ospedali e nelle residenze per gli anziani: Assunzioni per emergenza coronavirus: lavoro per 350 infermieri e OSS, ecco come candidarsi. Ma anche la Croce rossa cerca personale, in questo caso volontari: Lavoro: volontari temporanei Croce rossa italiana, ecco come candidarsi.

Per coloro interessati a lavorare durante la stagione estiva, possono leggere i seguenti articoli: Assunzioni estate 2020: lavoro per camerieri, cuochi, receptionist, ecco dove e Lavoro: Giocamondo cerca personale per la stagione estiva 2020, ecco come candidarsi.

Inoltre, offerte di lavoro anche nelle cooperative Coop Assunzioni Coop, ecco le posizioni aperte e come candidarsi e nel settore informatico dove la società Bean Tech cerca personale: Lavoro settore informatico: ecco sedi, posizioni aperte e come candidarsi.

Concorsi diplomati e laureati: vari comuni, beni culturali, azienda socio sanitarie

In un solo articolo abbiamo raggruppato i concorsi per agenti di polizia locale. Attenzione alla scadenza! Infatti, il primo bando scade il 23 marzo: Assunzioni di agenti di polizia locale in diversi comuni italiani: ecco dove e i termini di scadenza. Sempre a marzo, ma il 26, scade il Concorso per 14 collaboratori amministrativi: ecco dove e come candidarsi.

Scade, invece, il 6 aprile il bando del Concorso per l’ammissione al corso Scuola del patrimonio: ecco il bando e i requisiti per partecipare. L’8 aprile è il termine per inviare la domanda per le Assunzioni di 117 diplomati e laureati: ecco dove e come partecipare ai concorsi. Attenzione si tratta di due bandi di concorso!

Opportunità anche per i giovani, tra i 12 e i 21 anni, per la possibilità di vincere una gift card dal valore di 500 euro per la partecipazione al: Concorso artistico TuttoMondo Contest promosso da Save the children, ecco il bando. La scadenza del bando è il 17 aprile.

Infine, interessanti anche i seguenti articoli: Decreto Cura Italia: laurea in medicina abilitante, risposta immediata all’emergenza e Decreto Cura Italia: ecco le disposizioni in materia di lavoro.

