Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e concorsi pubblicati dal 23 al 27 marzo. Le assunzioni riguardano profili professionali con diploma e laurea in varie discipline, da inserire in vari settori lavorativi. Vediamo tutte le novità della settimana.

Lavoro e concorsi: rassegna settimanale dal 23 al 27 marzo, varie scadenze

La rassegna Lavoro e concorsi di questa settimana riguarda le opportunità di assunzioni per diplomati e laureati da inserire nell’organico di comuni, Regioni, nella specifico Lazio, in varie aziende, come, per esempio farmaceutiche o nel campo dell’energia sostenibile. Opportunità di lavoro anche in due Ministeri, degli esteri e della difesa. E tante altre notizie.

Offerte di lavoro: fotografi, settore della sicurezza condomini, addetti allo sportello, contabilità, consulenti

Iniziamo la nostra rassegna stampa con un’interessante offerta di lavoro per la stagione estiva e per gli appassionati di fotografia: Lavoro estate 2020: cercasi fotografi per villaggi turistici, ecco come candidarsi. Assunzioni anche presso la società farmaceutica Menarini: Assunzioni: Menarini cerca laureati da inserire nelle proprie sedi, ecco come candidarsi e presso la Banca Finint: Nuove assunzioni in banca per diplomati e laureati: ecco come candidarsi.

Per coloro che vogliono lavorare nel campo dell’energia sostenibile, l’Agenzia Enea ha comunicato il piano di assunzioni: Assunzioni per 283 posti di lavoro in Enea: ricercati diplomati e laureati; mentre l’azienda Eurocert si prepara ad aiutare tutti coloro che alla fine dell’emergenza avranno necessità di lavoro con nuove Assunzioni: società leader nel settore della sicurezza seleziona personale.

Concorsi presso: aziende socio sanitarie, ARPAV Veneto, Regione Lazio, Ministero della difesa oppure degli affari esteri

Il primo concorso che segnaliamo scade il 6 aprile: Concorso Ministro affari esteri per carriere specifiche, ecco come fare domanda. Scade, invece, il 9 aprile il bando per l’assunzione di collaboratori amministrativi tramite Concorso ASL NA2 Nord per laureati: ecco requisiti e bando.

Sempre ad aprile, ma il 14, scade il bando pubblicato da ARPAV Veneto: Concorso per l’assunzione di 15 ingegneri, ecco dove e come candidarsi.

Ben tre concorsi scadono, invece, il 16 aprile 2020. Il primo è il Concorso per nuovi posti di lavoro nella Regione Lazio: ecco come partecipare a tempo determinato. Le assunzioni hanno carattere di necessità e urgenza.

Il secondo, invece, è pubblicato dal Comune di Piacenza: Assunzioni di laureati a tempo indeterminato, ecco il bando di concorso.

Infine, il terzo, è il concorso nel Ministero della difesa: Concorso Esercito: bando per 14 Tenenti in servizio permanente, ecco come partecipare.

Ti potrebbero interessare anche questi articoli:

Scuola: decreto “Cura Italia” e nota ministeriale n. 392/2020, ecco le novità

Decreto “Cura Italia”: concorsi pubblici sospesi, ecco le novità

Indennità 600 euro per i lavoratori: ecco a chi spetta e come richiederla

Scuola: punteggio servizio civile valido per inserimento graduatorie, ecco le novità

Scuola: tra ipotesi di chiusura e assunzioni straordinarie, ecco le dichiarazioni del presidente Pacifico (Anief)

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube