Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e concorsi pubblicati dal 2 al 6 marzo. Le assunzioni riguardano profili professionali con licenza media, diploma e laurea in varie discipline. Vediamo tutte le novità della settimana.

La rassegna Lavoro e concorsi di questa settimana riguarda le opportunità di assunzioni nei comuni, nelle forze armate e nelle aziende socio sanitarie, ma anche tirocini presso la Comunità europea. Le offerte di lavoro, invece, riguarda aziende che cercano: assistenti di volo e spedizioni, personale varie nelle terme di Sirmione. Abbiamo indicato le prossime assunzioni in Toscana e nel comune di Trieste e del decreto-legge 14/2020 recante indicazioni sulle assunzioni nel SSN.

Concorsi diplomati e laureati: comuni, aziende socio sanitarie, forze armate, Banca d’Italia, Comunità europea

Abbiamo riunito in un unico articolo i concorsi pubblicati dal comune di San Canzian d’Isonzo, Castel Volturno e Castelfranco Veneto per un totale di 10 posti nel ruolo tecnico geometra o perito edile, con scadenza rispettivamente il 18 marzo e il 26 marzo: Concorsi in vari comuni italiani per diplomati laureati, ecco dove e come candidarsi. Entro 31 marzo, invece, va presentata la domanda per i Tirocini presso il Mediatore europeo, ecco i requisiti e come partecipare.

Vi abbiamo informato delle nuove opportunità di lavoro in Puglia dove le aziende socio sanitarie hanno pubblicato un concorso con scadenza il 2 aprile: Concorso ASL BAT per 162 Collaboratori amministrativi: ecco il bando. Un’altra struttura socio sanitaria che assume è l’I.S.R.A.A. di Treviso che cerca OSS per assistenza domiciliare. Anche in questo caso la domanda scade il 2 aprile: Concorso per 25 posti di operatore socio sanitario: ecco dove e come partecipare.

Il 3 aprile, invece, scade il concorso per l’ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza per 930 allievi marescialli; qui tutte le informazioni: Concorso per 930 allievi marescialli: requisiti e come inoltrare la domanda.

Il 7 aprile alle ore 16 scade il bando di concorso nella Banca d’Italia. Tutte le informazioni sono in questo articolo: Concorso per laureati e diplomati nella Banca d’Italia: ecco posti disponibili, profili richiesti e i requisiti.

Concorsi Regione Lombardia: 70 e 35 posti di amministrativi, diploma e laurea

La Regione Lombardia ha pubblicato due concorsi con scadenza il 3 aprile. Il primo è per l’assunzione a tempo indeterminato di 70 assistenti amministrativi con diploma: Assunzione di 70 assistenti amministrativi con diploma: ecco il bando di concorso; il secondo è per 35 laureati specialisti amministrativi con contratto di formazione e lavoro: Assunzioni di 35 laureati area amministrativa della Regione Lombardia: ecco il bando di concorso.

Assunzioni programmate: decreto-legge 14/2020, ASL Toscana e Comune di Trieste

Con l’emergenza sanitaria coronavirus la carenza di personale sanitario inizia a farsi sentire. infatti è stato emanato un decreto-legge che contiene misure per il potenziamento del personale sanitario del SSN: Coronavirus e nuove assunzioni: ecco il decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14. Anche le aziende sanitarie toscane hanno annunciato delle nuove assunzioni; tutte le informazioni in questo articolo: Assunzioni ASL Toscana: 600 posti per l’emergenza coronavirus e non solo. Anche il comune di Trieste ha annunciato nuove assunzioni: Assunzioni nel comune di Trieste: in arrivo 106 posti di lavoro, ecco le novità.

Offerte lavoro: SDA, assistenti di volo, personale delle terme di Sirmione

SDA Corriere cerca addetti alle spedizioni. L’offerta scade il 31 marzo 2020 e tutte le informazioni le potete trovare qui: Lavoro per Addetti alle spedizioni, ecco dove e come candidarsi. Vi piacerebbe lavorare come assistenti di volo? Leggete l’articolo per conoscere le date dei colloqui che si svolgeranno in Italia: Assunzioni Assistenti di volo Crewlink 2020: ecco dove e quando candidarsi in Italia. Opportunità di lavoro nel Complesso delle Terme di Sirmione; le informazioni in questo articolo: Lavoro per: estetiste, segreterie, addetti alle vendite, medici e altri profili, ecco come candidarsi.

