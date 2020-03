Lavoro e Coronavirus, chi dovrà continuare a lavorare?

Durante la quarantena di questo momento ci sono lavori che possono essere messi in stand by ed altri, invece, che devono garantire il loro funzionamento per tutti i cittadini italiani. Parliamo di tutte le professioni riportate all’interno dell’ultimo decreto firmato da Giuseppe Conte. Vediamo di seguito tutte le informazioni relative a tale decisione sul mondo del lavoro italiano presa dal Premier durante la sera dello scorso sabato 21 marzo.

Lavoro, chi resta a casa e chi dovrà continuare a lavorare

Già nelle settimane scorse il Premier Giuseppe Conte aveva ribadito più volte che alimentari e farmacie potevano continuare il loro esercizio a differenza di altri negozi ritenuti superflui e non di prima necessità.

Quindi, sono destinati a fermarsi tutte le attività di tipo commerciale, artigianale e produttive, ma non le attività strategiche.

Potrà continuare a svolgere la sua attivià anche chi lavora nei call center e chi lavora per il settore dei trasporti.

Dovranno fermarsi tutte le industrie tessili e dell’abbigliamento, ma anche del tabacco, così come e fabbriche di automobili e quelle di computer.

Anche chi lavora per i cantieri edili dovrà restare a casa, mentre sono assicurati eserzici come uffici legali e contabili, tutte le attività finanziarie e di tipo assicurativo.

Gli uffici postali, le edicole, l’ingorsso di carta e le agenzie che si occupano della distribuzione dei giornali, le riviste e i libri possono continuare il loro lavoro assieme agli altri.

Stop agli impianti sportivi, a tutti i musei, così come i cinema e le lotterie assieme alle scommesse, mentre resteranno aperti gli alberghi.

Infine, il Premier tiene a ribadire che è assolutamente vietato spostarsi al di fuori del proprio comune con mezzi pubblici o privati se non per motivi di necessità, come lavoro e salute.

