Lavoro e legge 104: modulazione dei turni a discrezione del dirigente

I lavoratori che assistono il familiare con legge 104 sono soggetti ai turni notturni, analizziamo il caso di un nostro lettore: Gentilissimi, sono un Tecnico di laboratorio, padre di L. un ragazzo che soffre di una grave forma di autismo non autosufficiente, che richiede assistenza continua e per il quale mi viene riconosciuta la legge 104 art.3 comma 3. Grazie al dl 151 del 2001 ottenni nel 2012 l’esonero totale dal lavoro notturno, successivamente, previo mio assenso, il il mio primario con 2 comunicazioni scritte: una delibera aziendale e una lettera mi inseriva nel turno notturno garantendomi la possibilità di modulare il mio turno in base alle diverse ed inaspettate esigenze di assistenza di mio figlio. La mia disponibilità a ricoprire notti concordate preventivamente, sono soprattutto legate alla mia esigenza di godere dell’indennità del turno notturno.

Adesso, invece, andando contro questa conciliazione vita/lavoro, un nuovo responsabile mi ha posto di fronte ad un aut aut che io devo mettere per iscritto: o io utilizzo in toto l’esonero dal lavoro notturno; o vengo inserito come tutti gli altri colleghi nella turnistica, che prevede il rispetto di un ordine alfabetico. Fiducioso in una vostra risposta vi saluto.

Turni di lavoro notturni e legge 104

Gent.mo Sig.re

La normativa della legge 104/92 prevede la possibilità per chi fruisce delle agevolazioni della predetta legge di essere esclusi dai turni notturni o festivi come già di sua conoscenza ma non disciplina le circostanze a Lei più favorevoli, poichè l’eventuale modulazione nei turni è una facoltà a discrezione del dirigente competente, potrebbe solo inserirsi nelle turnazioni eccependo a necessità l’urgenza dei permessi 104 laddove non le fosse possibile rispettare la turnazione.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

