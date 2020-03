Nuove opportunità di lavoro per quest’estate. Infatti, Fotografi dal mondo, agenzia fotografica specializzata in organizzazione e negozi di fotografia nei villaggi turistici, è alla ricerca di collaboratori da inserire nelle strutture turistiche d’Italia. Vediamo come inviare la candidatura.

Lavoro fotografi stagione estiva: requisiti e altre informazioni

L’agenzia Fotografi dal mondo offre opportunità di lavoro a fotografi e fotografe che saranno inserite all’interno del proprio organico per la stagione estiva 2020.

L’agenzia, nello specifico, è alla ricerca di personale anche senza esperienza, ma appassionata di fotografia, motivata, con forte empatia. Importante anche, la predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro di squadra, e, quindi, con buone capacità relazionali.

Ulteriori requisiti che i candidati devono possedere sono:

conoscenza della lingua italiana;

eventuale conoscenza di una lingua straniera;

preferibilmente età tra i 18 e i 35 anni;

disponibilità minima di tre mesi (giugno, luglio, agosto) e massima di cinque, ovvero da maggio a settembre compreso;

esperienza nel settore, ma come detto precedentemente questa può essere sostituita da una forte passione;

predisposizione alla condivisione degli alloggi;

professionalità e rispetto delle regole.

Durante tutto il periodo di lavoro, i candidati impareranno a relazionarsi con gli ospiti durante le sessioni fotografiche, ad utilizzare una macchina reflex, a scattare foto in determinate situazioni e condizioni di luce, ad esprimere la propria creatività e a vendere il prodotto.

Inoltre, l’agenzia, ci tiene a ricordare che all’interno di Fotografi dal mondo si cresce, sia a livello personale, che professionale. È un lavoro dinamico e divertente, ma anche molto impegnativo, quindi, serietà, professionalità e spirito di adattamento sono fondamentali.

Il contratto che sarà stipulato è a tempo pieno e determinato. È prevista una retribuzione mensile che varia da un minimo di 800 euro lordi a un massimo di 1300, rispettivamente per chi è alla prima stagione e per chi è responsabile di fotografi.

A carico dell’azienda vi sono anche: vitto e alloggio, rimborso spese per gli eventuali spostamenti dovuti a esigenze aziendali, macchina fotografica reflex e altri accessori, divise staff fotografi e assicurazione RCT (responsabilità contro terzi).

Come candidarsi

Gli interessati a questa offerte di lavoro devono compilare il form presente sul sito dell’agenzia, allegando un curriculum e una fotografia.

In seguito alla valutazione dei curriculum, se idonei, il candidato verrà chiamato per un colloquio telefonico che potrà essere a Milano oppure una sede vicino al proprio domicilio.

Durante la giornata di colloquio verrà spiegato ai candidati presenti la tipologia di lavoro, si risponderà alle domande degli stessi e in seguito si svolgeranno i colloqui individuali.

In caso di esito positivo, si parteciperà a un corso gratuito di due giorni a Milano a carico dell’azienda, così come il vitto l’alloggio per chi arriva da fuori sede. Il viaggio di andata e di ritorno, invece, è a carico del candidato.

Per ulteriori notizie sono disponibili nel sito dell’Agenzia.

