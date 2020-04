Lavoro: Eurospin cerca personale, ecco come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Eurospin, famosa catena di negozi discount che è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle sedi del Gruppo. Vediamo quali sono i profili richiesti, le sedi di lavoro, i requisiti e, infine, come candidarsi.

Lavoro nei negozi Eurospin come addetti vendita e banco gastronomia e macelleria: posti e sedi di lavoro

Eurospin è in fase di espansione e è periodicamente alla ricerca di personale da inserire nei negozi per interessanti opportunità di lavoro per ogni livello e mansione.

Per accedere ai ruoli operativi c’è bisogno di avere auto propria e residenza nelle zone vicine a quella di lavoro. Per quanto riguarda le mansioni d’ufficio, sono necessari il diploma o laurea, un’età compresa tra i 20 e i 36 anni, ma anche competenze informatiche.

Possibilità di inserimento anche per i giovani senza esperienza e per i diplomati e i laureati da meno di 12 mesi, per i quali sono previsti tirocini.

Attualmente, Eurospin ricerca personale come addetti vendita e banco gastronomia e macelleria per i punti vendita, esperti di informatica, chimici, amministrativi, impiegati, tecnici, categorie protette.

Le risorse saranno assunte presso le sedi ubicate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino alto Adige, Veneto.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi alle offerte di lavoro, visitando il sito internet eurospin.it, alla pagina Lavora con noi. In questa pagina è possibile inviare un’autocandidatura, visionare le posizioni aperte per la sede e per i negozi (in questo caso bisogna scegliere la provincia di interesse per scoprire le posizioni aperte) cliccando su dettagli offerta e inviare, in seguito, il curriculum vitae.

