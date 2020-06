Lavoro Ferrovie dello Stato: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Ferrovie dello Stato offre opportunità di lavoro in varie sedi. Il curriculum deve essere inviato entro 18 giugno e il 10 luglio in base al profilo richiesto. L’annuncio di questo offerte di lavoro è stato pubblicato sul sito della Società. Vediamo quali sono le posizioni aperte, i requisiti richiesti e le modalità di invio del curriculum.

Lavoro Ferrovie dello Stato: ecco le posizioni aperte

Periodicamente, Ferrovie dello Stato pubblica offerte di lavoro il reclutamento di personale con varie competenze da inserire nella sede centrale, Roma, o per le sedi periferiche. Di solito si tratta di assunzione di diplomati e laureati. Attualmente, le posizioni aperte riguardano laureati in architettura o ingegneria elettronica/telecomunicazioni, gestionale e in medicina e chirurgia:

1)Bim Manager: svolgerà attività di coordinamento dei progetti realizzati con metodologia Bim secondo gli indirizzi forniti dalle procedure aziendali; applicherà la metodologia nei progetti di direzione e supervisione dei lavori garantendo la tracciabilità;

2)Planner: svolgerà progetti impianti meccanici, elettrici e idrici; proporrà azioni correttive tese al raggiungimento degli obiettivi contrattuali; redigerà periodicamente report da sottoporre al project manager e al cliente; parteciperà a riunioni periodiche;

3)Esperto progettista sistemi tecnologici le cui mansioni sono di redazione e verifica di elaborati inerenti alla progettazione di sistemi tecnologici per il segnalamento ferroviario.

4)Medici in possesso della specializzazione in medicina del lavoro (per i medici competenti) e medicina legale.

Per queste offerte di lavoro, i candidati devo possedere alcuni requisiti come:

√esperienza nel settore;

√conoscenza di programmi gestionali secondo la mansione richiesta;

√conoscenza della lingua inglese;

√eventuale conoscenza di una seconda lingua (a scelta tra spagnolo e francese).

Inoltre, i candidati devono avere: capacità di analisi e sintesi, autonomia decisionale, flessibilità, capacità di lavorare in team, disponibilità a trasferimenti in altre sedi, capacità di comunicazione.

Come candidarsi

È importante segnalare che in questo caso le offerte di lavoro hanno una scadenza. Infatti, per le posizioni Bim manager, Planner ed Esperto progettista il curriculum va inviato entro il 18 giugno, mentre per candidarsi come Medico la domanda deve essere inviata entro il 10 luglio.

Per candidarsi queste offerte di lavoro, gli interessati devono visitare il sito www.fsitaliane.it cliccare su Lavora con noi e poi nella pagina Campagne di ricerca. A questo punto scegliere l’offerta di interesse e, se in possesso dei requisiti, inviare la candidatura.

