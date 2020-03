Altra opportunità di lavoro per l’estate 2020. Questa volta vi presentiamo le offerte di lavoro di Giocamondo, famoso tour operator specializzato in vacanze per bambini, ragazzi e adulti. Infatti, l’Azienda è alla ricerca di personale da impiegare nei centri vacanza presenti in Italia e all’estero. Vediamo posizioni aperte e come candidarsi.

Lavoro stagione estiva 2020 presso Giocamondo: posizioni aperte

Giocamondo, azienda leader nei viaggi, animazione culturale, soggiorni e campi estivi, turismo scolastico e servizi per l’infanzia, per la stagione estiva cerca personale da impiegare nei centri vacanza presenti in Italia e all’estero. I profili richiesti sono i seguenti:

group leader estero;

animatore socio educativo;

assistente interno;

sorvegliante notturno;

segretario centri estivi;

responsabile sportivo;

responsabile animazione;

insegnante di lingua inglese;

medico;

educatore specializzato diversamente abili;

OSS;

infermieri;

accompagnatori viaggi (back to back).

Come candidarsi

Per candidarsi a queste assunzioni, gli interessati devono visitare il sito di Giocamondo e alla pagina Lavora con noi visualizzare le offerte di lavoro. In seguito, compilare il form e inserire il curriculum in formato PDF. È necessario anche scegliere la giornata di formazione e selezione nella città più vicina per prenotare un colloquio.

