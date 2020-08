Ikea, nota azienda del settore dell’arredamento low cost, offre opportunità di lavoro e stage per laureati e diplomati in diverse sedi italiane. Ecco quali sono i profili professionali richiesti e come candidarsi.

Lavoro Ikea Italia: posizioni aperte

Periodicamente Ikea, propone opportunità di lavoro anche per le sedi presenti sul territorio nazionale. Le offerte di lavoro sono rivolte a laureati, laureandi e diplomati che saranno inseriti nel seguenti settori: Marketing e comunicazione, Logistica, Acquisti, Ristorazione, Assistenza clienti, Commerciale, Risorse umane, Design. Le risorse, che saranno assunte con un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, devono essere disposte soprattutto a lavorare anche durante i fine settimana.

Di seguito, ecco un elenco dei profili professionali richiesti attualmente dal gruppo Ikea e le sedi di lavoro:

√Supply Planner (Category Plastic Products) per la sede di Assago;

√Delivery Planner (Food Logistics Services) per la sede di Assago;

√Service Provider Operations Developer per la sede di Assago;

√Addetto al Servizio Clienti/Post Vendita (part time 20 ore) per la sede di Roncadelle (Brescia);

√Addetto al magazzino part time per la sede di Roncadelle (Brescia);

√Recruitment, Selection & Onboarding Leader per la sede di Carugate (Milano);

√Addetto vendita part time per la sede di Padova;

√Addetto Area Commerciale/Operativa per la sede di Salerno.

Inoltre, sempre all’interno di queste opportunità di lavoro, l’Azienda cerca giovani laureati, laureandi e diplomati senza esperienza per tirocini retribuiti che prevedono rimborso spese. I tirocinanti saranno inseriti, al termine dello stage, nel mondo Ikea con un con contratto di formazione e lavoro. Gli stage sono attivati nelle seguenti aree e sedi:

√Logistica nella sede di Ancona;

√Logistic Supply Chain nella sede di Roncadelle (Brescia);

√Progettazione ambienti nella sede di Roncadelle (Brescia);

√Customer Relation/Loyalty;

√Foundation nella sede di Catania;

√Progettazione e vendita nella sede di San Giuliano, Corsico (Milano);

√Area People & Culture nella sede di Collegno (Torino).

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro in Ikea, possono candidarsi attraverso la pagina Lavora con noi (www.ikea.com/it/it/this-is-ikea/work-with-us) che viene costantemente aggiornata. Per cercare l’annuncio di proprio interesse è possibile utilizzare i filtri come lingua, sede, area professionale e, se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il curriculum vitae corredato da una lettera di presentazione.In seguito, i candidati ideali verranno contattati per un colloquio di lavoro che potrà essere individuale o di gruppo.

