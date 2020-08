Opportunità di lavoro presso AMA S.p.A., azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città di Roma. Infatti, si prevede che nel corso del 2020 l’assunzione di più di 400 risorse. Ecco le novità su queste offerte di lavoro.

Lavoro AMA: 400 nuove assunzioni entro il 2020

La nota azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti per il Comune di Roma, ha in programma per il 2020 l’assunzione di nuovo personale per la copertura di 400 posti di lavoro. Il reclutamento sarà effettuato attraverso concorsi pubblici e si rende necessario a causa della carenza di personale dovuta ai pensionamenti. In questo modo sarà garantito il turnover del personale. Le risorse da assumere in totale saranno 404.

Nello specifico i profili richiesti sono:

√325 operatori ecologici (addetti alla raccolta);

√40 meccanici;

√20 operatori cimiteriali;

√15 operai impianto;

√4 dirigenti.

Come candidarsi

Per poter partecipare a queste offerte di lavoro, bisogna però attendere l’uscita dei bandi di concorso nei quali saranno indicate tutte le informazioni per potersi candidare.Comunque sia, gli avvisi inerenti i concorsi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’Azienda al seguente indirizzo www.amaroma.it/lavora-con-noi.

