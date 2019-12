Lavoro in Germania: Reactivate assume, ecco come candidarsi

Attraverso il progetto europeo di mobilità lavoro Reactivate, il comune di Roma seleziona varie figure professionali per assunzioni in città tedesche. I curriculum vanno inviati entro il 10 gennaio. Vediamo quali sono i profili richiesti.

Lavoro Germania Reactivate: profili richiesti

Reactivate aiuta i datori di lavoro a trovare personale qualificato, soprattutto, di età superiore ai 35 anni in tutta Europa per opportunità lavorativa, tirocinio o apprendistato. In questo caso, il comune di Roma attraverso tale progetto, seleziona le seguenti figure professionali:

10 posti Macellai e Assistenti macellai;

3 posti Venditori banco macelleria.

I colloqui per queste due offerte si terranno il giorno 28 gennaio 2020.

3 posti Chef;

4 posti Camerieri;

3 posti Receptionist.

Per queste offerte, invece, i colloqui si terranno il giorno 29 gennaio 2020.

5 posti Fornai.

Il colloquio per questa offerta sarà il giorno 30 gennaio 2020.

Requisiti e invio curriculum

Coloro che sono interessati a queste offerte di lavoro, devono possedere i seguenti requisiti:

35 anni compiuti;

cittadinanza e residenza in uno dei Paesi dell’Unione europea;

esperienza nella mansione richiesta;

conoscenza lingua tedesca a livello A2 oppure disponibilità ad acquisire la lingua a livello richiesto.

Infine, per candidarsi a questo offerte, è necessario registrarsi al sito www.reactivatejob.eu. In seguito, inviare una mail all’indirizzo entership@reactive.eu inserendo nell’oggetto il profilo per il quale ci si candida e allegando il proprio curriculum vitae.

Per ulteriori informazioni, leggere gli avvisi presenti sul sito.

