Lavoro in Mondadori: ecco posizioni aperte e come candidarsi

Opportunità di lavoro in Mondadori, Gruppo editoriale italiano che è alla ricerca di nuovo personale da inserire nella sede di Milano e Torino. Ecco quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Lavoro in Mondadori: profili professionali richiesti e requisiti

Le opportunità di lavoro in Mondadori sono rivolte a laureati con almeno 4 anni di esperienza nei seguenti profili professionali:

Business Analyst, per la struttura Digital del Gruppo Mondadori;

Product Manager Giallozafferano, il famoso food brand;

Addetto/a Ufficio Diritto, per la sede di Torino.

I candidati, per partecipare a queste offerte di lavoro, devono possedere i seguenti requisiti, quali:

√conoscenza della lingua inglese, e di un’ulteriore lingua straniera;

√capacità ed esperienza nella pianificazione e organizzazione dell’attività;

√competenze informatiche e relazionali.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro in Mondadori, gli interessati possono visitare la sezione Lavora con noi>Posizioni aperte del sito del Gruppo Mondadori (www.mondadori.it). In seguito, scegliere l’offerta di interesse, e, se in possesso dei requisiti richiesti, inserire l’email personale e inviare la candidatura. Infine, nel caso in cui non siano presenti posizioni in linea con il nostro profilo, è possibile inviare il curriculum vitae utilizzando il form Candidature spontanee.

