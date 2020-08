Lavoro in Trenitalia: ecco posizioni aperte, scadenze, modalità invio CV

Interessanti e numerose sono le offerte di lavoro in Trenitalia. Infatti il Gruppo FS, grazie ad una campagna di assunzioni 2019-2023, ha in programma un massiccio inserimento di personale nelle Ferrovie dello Stato. Per questo motivo, periodicamente seleziona varie figure professionali per assunzioni con contratti a tempo indeterminato o determinato, stage o apprendistato.

Lavoro in Trenitalia: elenco posizione aperte

Attualmente le offerte di lavoro in Trenitalia si riferiscono alle seguenti figure professionali. Le risorse tra l’altro possono essere in possesso del diploma, della laurea, ma anche della licenza media, con o senza esperienza nel ruolo per il quale si candidano.In questo articolo segnaliamo accanto al profilo la data entro la quale va inviata la candidatura. Ecco, quindi, quali sono le posizioni aperte.

Lavoro in Trenitalia: scadenza agosto 2020

√Esperto IT Data Protection: candidati entro e non oltre il 18 agosto 2020.

√#Neolaureati Ingegneria Civile: hai tempo fino al 28 agosto 2020 per candidarti.

√#Neolaureati/Laureandi Ingegneria Elettronica: hai tempo fino al 28 agosto 2020 per candidarti.

√Program Management ICT: entro e non oltre il 31 agosto 2020.

√Esperto controllo interno: candidati entro il 31 agosto 2020

√#Neolaureati/Laureandi Ingegneria Meccanica: hai tempo fino al 28 agosto 2020 per candidarti.

√Capi Treno e Customer Advisors – Valle d’Aosta: candidati entro il 30 agosto 2020

√#Neolaureati/Laureandi Ingegneria TLC: hai tempo fino al 28 agosto 2020 per candidarti.

√#Neolaureati/Laureandi Ingegneria Elettrica: hai tempo fino al 28 agosto 2020 per candidarti.

√Direttore Lavori – settore Impianti: candidati entro il 28 agosto 2020.

√#Neolaureati in Economia e Statistica: hai tempo fino al 28 agosto 2020 per candidarti.

√#Neolaureati in Ingegneria Gestionale: hai tempo fino al 28 agosto 2020 per candidarti.

√Specialista Diritto Civile e Contrattualistica: candidati entro e non oltre il 25 agosto 2020.

√#Neolaureati/Laureandi Ing. Inf./Automatica/Fisica: hai tempo fino al 28 agosto 2020 per candidarti.

√Specialista contenzioso amministrativo: candidati entro e non oltre il 25 agosto 2020.

Lavoro in Trenitalia: scadenza settembre 2020

√Specialista account in ambito assicurativo: candidati entro il 2 settembre 2020.

√Bahnhofsvorsteher Bozen RFI: entro e non oltre il 14 settembre 2020.

√Junior HR/Gestione del Personale: candidati entro il 8 settembre 2020.

√Facharbeiter Infrastrukturinstandhaltung Bozen RFI: entro e non oltre il 14 settembre 2020.

√Esperto Asset Advisoring: candidati entro e non oltre il 21 settembre 2020.

√Specialista Risorse Umane (cat. protette L.68/99): candidati entro il 14 settembre.

√Specialista Valutazione Riserve: candidati entro il giorno 04 settembre 2020.

√Auditor: candidati entro il giorno 04 settembre 2020.

√Macchinista/Lokführer/in: per candidarti iscriviti entro il 14 settembre 2020.

√Progettista Cantierizzazione Ambito Tecnologico: candidati entro il 4 settembre 2020.

√Junior HR/Personalverwaltung: candidati entro l’8 settembre 2020.

√Capotreno/Zugführer – Customer Advisors: iscriviti entro il 14 settembre 2020.

√Manutenzione Rotabili/Instandhaltung Rollmaterial: candidati entro il 14 settembre 2020.

√Operatore Specializz. Manut. Infrastruttura BZ RFI: candidati entro il 14 settembre 2020.

√Esperto in Contratti Pubblici Infrarail S.r.l.: candidati entro il 27 agosto 2020.

√Macchinista – Valle d’Aosta: candidati entro il 6 settembre 2020.

√Esperto in materia penale: candidati entro e non oltre il 15 settembre 2020.

√Specialista Ammin. Contabile (cat. prot.L.68/99): candidati entro il 14 settembre.

√Capo Stazione BZ RFI: candidati entro il 14 settembre 2020.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro in Trenitalia, gli interessati de devono visitare il sito www.fsitaliane.it/lavoraconnoi, sezione Invia CV>Campagne di ricerca, cliccare sull’offerta di interesse e inviare il curriculum vitae solo se in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, nella pagina Invia CV è possibile leggere le FAQ su come candidarsi o inviare una candidatura spontanea e altre informazioni utili per poter lavorare nel Gruppo FS.

