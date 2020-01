Lavoro: Italo Treno seleziona personale, ecco come candidarsi

Opportunità di lavoro in Italo Treno. Infatti, la nota azienda ferroviaria ha organizzato una giornata di selezioni, Italo Station Day, per assumere personale da inserire nel proprio organico. Ecco come partecipare all’evento.

Italo Treno offerte di lavoro

Italo Treno, impresa ferroviaria privata ad alta velocità, conosciuta anche come NTV, Nuovo trasporto viaggiatori, offre periodicamente opportunità di lavoro come macchinista, personale di bordo o di terra, operatore di impianto. Questo anche grazie alla possibilità di inviare autocandidature. L’azienda, attualmente, cerca hostess e steward di stazione da inserire nelle sedi di Venezia, Roma, Firenze, Bologna, Brescia, Torino, Milano. Infatti, il 30 gennaio proprio a Milano ci sarà un evento, Italo Station Day, con lo scopo di selezionare risorse che entreranno nel team Italo. Le risorse selezionate saranno inserite in un corso di formazione per Station Hostess & Steward, che si terrà a Roma nel mese di febbraio e che avrà la durata di tre settimane. Per i residenti fuori regione Lazio, l’Azienda ha previsto un rimborso spese di vitto e alloggio. Gli idonei al corso saranno assunti dall’agenzia Adecco con contratto di somministrazione lavoro.

Requisiti

I requisiti richiesti ai candidati sono:

diploma oppure laurea;

preferibilmente, esperienza lavorativa, maggiore di due anni nei seguenti settori: vendita, turismo, trasporto, servizi alla persona;

disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi;

ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua costituirà requisito preferenziale.

Come candidarsi

Per candidarsi a questo opportunità di lavoro, gli interessati devono compilare il modulo presente nella pagina Lavora con noi del sito Italo spa. Dopo essersi registrati, è necessario inserire il curriculum vitae, rispondere ad alcune domande e dare disponibilità per registrare un breve video. Compilato il modulo, il candidato potrà partecipare alla preselezione online ed essere convocato all’evento.

Nella stessa pagina, è possibile visionare le posizioni aperte e le altre offerte di lavoro.

