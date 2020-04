Lavoro: Kimbo assume nuovo personale, ecco come candidarsi

Nuove offerte di lavoro in Kimbo spa, nota società produttrice di caffè che è alla ricerca di personale da inserire nella sede centrale, in provincia di Napoli, e nelle sedi periferiche. Ecco tutte le informazioni per candidarsi a queste offerte di lavoro.

Lavoro in Kimbo: ecco sedi e profili richiesti

Kimbo, società che produce e trasporta miscele di caffè, è alla ricerca di personale da inserire nelle sedi di Campania, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati con i seguenti requisiti:

√diploma o laurea in varie discipline, a seconda del profilo di riferimento,

√esperienza nelle mansioni,

√conoscenza della lingua inglese, francese o spagnola, anche in questo caso, in base al profilo richiesto,

√buona conoscenza dell’informatica.

Inoltre, i candidati devono possedere: ottima capacità relazionali, attitudine al lavoro in squadra, flessibilità e proattività, disponibilità ai trasferimenti sul territorio. In quest’ultimo caso per alcuni profili, è preferibile il domicilio nella zona di lavoro, per facilitare gli spostamenti sul territorio.

Le risorse saranno assunte con contratti a tempo determinato, pieno o part-time, con possibilità di proroga in base alle esigenze aziendali.

Infine, l’azienda è alla ricerca dei seguenti profili a secondo la sede di lavoro:

1)Melito di Napoli:

√Addetto al confezionamento di caffè

√Legal specialist

√Addetto a customer service

√Addetto back-office commerciale estero.

2)Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta:

√Brand coffee specialist.

3)su tutto il territorio nazionale:

√Trade marketing manager.

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro possono candidarsi visitando la pagina Lavora con noi nel sito aziendale kimbo.it e registrando il curriculum nell’apposito modulo online presente cliccando Invia il cv. È possibile anche inviare una autocandidatura in qualsiasi periodo dell’anno.

