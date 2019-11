Lavoro: la localizzazione con app non deve essere continua, i chiarimenti dall’Ispettorato del lavoro

Tanti i dubbi sollevati sulla tecnologia di geolocalizzazione impiegata nell’ambito lavorativo. Il controllo dei dipendenti attraverso la geolocalizzazione è stato introdotto dal D.Lgs n. 151/15. Questo strumento oggi è molto usato dalle aziende, ma come ogni cosa non bisogna abusarne. Una svolta decisiva è avvenuta nel 2014 quando il Garante della Privacy ha precisato che è possibile effettuare il controllo dei dipendenti a distanza tenendo in considerazione alcuni principi fondamentali.

Limiti dell’uso della localizzazione con App

A spiegare i limiti dell’uso della tecnologia di geolocalizzazione è L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 12 novembre 2019, in cui autorizza l’applicazione in grado di localizzare i fattorini impegnati nelle consegne a domicilio, richiamando la L. 300/1970 (accordo delle rsa o istanza del datore all’Inl).

Non è permessa la geolocalizzazione continua

Non è permessa la geolocalizzazione continua: l’applicativo si può attivare solo al momento delle consegne e dovrà consentire al lavoratore la visualizzazione, con possibilità di comunicare al datore eventuali anomalie, emergenze, ritardi, incidenti, ecc.

L’azienda dovrà dare informazione scritta ai lavoratori sulle:

modalità di funzionamento e di controllo;

eventuali modifiche al sistema dovranno essere comunicate e approvate; è richiamato il rispetto della normativa sul trattamento dati, l’accesso e la conservazione.

Controllo a distanza dei dipendenti attraverso le App

Tutti i moderni smartphone o tablet, sono dotati di GPS, che attraverso l’uso delle App, scaricabili sul telefonino del dipendente, ne permettono il controllo. Questo sistema è efficace e immediato da usare come rilevato di presenze. Il problema è che non bisogna abusarne e soprattutto rispettare i limiti concessi.

