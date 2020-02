Lavoro: le 10 professioni più richieste nel 2020

Tanti posti di lavoro per le professioni di informatica, fisica e chimica ma mancano i giovani. Con la trasformazione del mercato del lavoro in chiave 4.0, scuola e università non reggono il passo delle richieste, il cambiamento è in forte crescita. Gli istituti secondari propongono curriculum non adeguati e vecchi e gli atenei non sono aperti alla partnership strutturale con il mondo economico-produttivo. Gli imprenditori sempre in cerca di personale, alle selezioni mancano i giovani.

Lavoro: le 10 professioni più richieste

Attraverso un interrogazione effettuata da Unioncamere apposita con il sistema informativo Excelsior e in collaborazione con Anpal, ha evidenziato i 10 profili introvabili.

Ai primi posti per difficoltà di reperimento troviamo gli specialisti in fisica, scienze informatiche e chimica, ecco l’elenco completo

1 Specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche

2 Operai specializzati e condutt. di impianti nelle ind. tessili, abbigl. calzature

3 Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche

4 Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione

5 Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale

6 Operai specializzati nelle industrie del legno e della carta

7 Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori

8 Professioni specifiche degli altri servizi alle persone

9 Professioni specifiche nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

10 Progettisti, ingegneri e professioni assimilate

Indirizzo di studi più richiesto

Indirizzo a livello universitario

Indirizzo economico

Indirizzo ingegneria

Indirizzo insegnamento e formazione

Indirizzo sanitario e paramedico

Diploma di secondo grado (5 anni)

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica

Indirizzo chimico-farmaceutico

Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio

Qualifica professionale (3 anni) o Diploma professionale (4 anni)

Indirizzo ristorazione

Indirizzo meccanico

Indirizzo assistenza e benessere

Indirizzo edile

Indirizzo elettrico

Leggi anche: Offerte lavoro e concorsi con diploma e laurea, tutte le news dal 17 al 21 febbraio

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube