Lavoro nei CPI Cremona Legge 68/99: ecco come candidarsi alle offerte

Presentiamo oggi le offerte di lavoro pubblicate dal centro per l’impiego di Cremona. le offerte sono rivolte esclusivamente agli iscritti negli elenchi della legge 68/99. Vediamo quali sono i requisiti e i profili ricercati dal centro per l’impiego.

Lavoro CPI Cremona: offerte legge 68/99

Il CPI Cremona ha pubblicato offerte di lavoro per le categorie protette. Per candidarsi alle offerte consegnare personalmente il curriculum vitae presso il Servizio Inserimento Disabili. È possibile anche inviare la candidatura per mail, allegando il curriculum vitae in formato elettronico e un documento di identità in corso di validità all’indirizzo: collocamento.disabili@provincia.cremona.it. Si raccomanda di specificare nell’oggetto il codice dell’offerta visibile nelle note. Le candidature vanno presentate entro il 2 marzo 2020, data di scadenza delle offerte. Vediamole nel dettaglio.

Addetti/e vendita e allestimento (Rif. DIS2)

Numero posti disponibili: 1

Sede di lavoro: negozio di elettrodomestici vicinanze Cremona

Descrizione della mansione: vendita e gestione del cliente, di allestimento del negozio. Il ruolo prevede il sollevamento di carichi dal magazzino

Requisiti: sono richieste buone capacità relazionali

Tipologia di inserimento: tempo determinato 6 mesi + possibile stabilizzazione part time

Orari di lavoro: 21 ore settimanali, dal lunedì alla domenica a rotazione

Impiegato tecnico: progettista e disegnatore (Rif. DIS3)

Numero posti disponibili: 1

Sede di lavoro: azienda metalmeccanica vicinanze Cremona

Descrizione della mansione: disegnatore di impianti, sviluppo e aggiornamento progetti

Requisiti: progettazione meccanica, ottima conoscenza disegni 3D e 2D, conoscenza Pacchetto Office, buona conoscenza lingua inglese

Tipologia di inserimento: tempo determinato 6 mesi + assunzione. Possibile inserimento in tirocinio

Operaio per azienda metalmeccanica (Rif. DIS4)

Numero posti disponibili: 1

Sede di lavoro: zona Cremona

Descrizione della mansione: operaio metalmeccanico addetto alla piegatura e lucidatura di lamiere

Requisiti: si richiede lo svolgimento delle mansioni in posizione eretta, esperienza nell’utilizzo di fresa piegatrice

Tipologia di inserimento: tempo determinato di 6 mesi + possibile stabilizzazione

Orari di lavoro: tempo pieno

Addetto/a vendita e allestimento per negozio di abbigliamento (Rif. DIS5)

Numero posti disponibili: 1

Sede di lavoro: vicinanze di Cremona

Descrizione della mansione: la risorsa di occuperà di vendita e gestione del cliente e di allestimento del negozio

Requisiti: sono richieste ottime capacità relazionali, il ruolo richiede lo spostamento di carichi dal magazzino

Tipologia di inserimento: tempo determinato di 6 mesi + possibile stabilizzazione; possibile inserimento tramite tirocinio

Orari di lavoro: tempo pieno o part time

