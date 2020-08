Lavoro nel settore energetico: posizioni aperte e come candidarsi

Edison spa, azienda attiva nell’acquisizione, produzione e vendita di energia elettrica, gas e olio grezzo, offre interessanti opportunità di lavoro con assunzioni e stage presso le proprie sedi in Lombardia, Trentino Altro Adige, Marche, Basilicata, Toscana e Piemonte. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Lavoro in Edison spa: profili richiesti

Edison spa, società nata a Milano nel 1884, che fa parte del gruppo francese EDF, Électricité de France, cerca personale per opportunità di lavoro in Lombardia e nelle altre sedi italiane. Le offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati. L’Azienda è, inoltre, alla ricerca di giovani senza esperienza per stage retribuiti nel settore Ambiente e territorio, Servizi energetici presso la sede di Trento.

Attualmente, Edison è alla ricerca di vari profili da assumere nelle sedi di Milano, Trento, Torino, Pescara, Pisa, Potenza. Le figure ricercate sono le seguenti:

√Business Controller, Specialista Estimating Management e Specialista del ciclo attivo e passivo per la sede di Rivoli (Torino);

√Specialista trattamento acque reflue per la sede di Atessa (Chieti);

√Quadrista e Manutentore elettrico nella sede di Bussi sul Tirino (Pescara);

√Tecnico manutentore elettrico per la sede di Santa Luce (Pisa);

√Maintenance Analyst nella sede di Melfi (Potenza).

Per la sede di Milano, invece, si ricercano:

√LNG Originator;

√Contract Management Analyst;

√PM ICT Corporate;

√Specialista processi autorizzativi.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste offerte di lavoro, gli interessati devono visitare la pagina Lavora con noi, sezione Società nel sito dell’Azienda raggiungibile all’indirizzo web www.edison.it. Successivamente, nella pagina Posizioni aperte, cliccare sull’offerta di lavoro di proprio interesse e, se in possesso dei requisiti, inviare il curriculum dopo essersi registrati al sito aziendale.

