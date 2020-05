Lavoro nel settore immobiliare: ecco dove e come candidarsi

Azienda nel settore immobiliare offre opportunità di lavoro a diplomati e laureati anche senza esperienza. Si offrono formazione, fisso mensile o provvigione, rimborso spese, benefit aziendali. Ecco le informazioni per candidarsi a queste offerte di lavoro.

Lavoro RE/MAX: ecco le figure richieste

Opportunità di lavoro presso RE/MAX, nota azienda immobiliare che è alla ricerca di personale da inserire nell’organico delle sedi dislocate sul territorio nazionale. Fondata nel 1973 a Denver negli Stati Uniti, RE/MAX è presente in Italia dal 1996 con più di 450 agenzie e 4mila agenti immobiliari.

Quindi, periodicamente l’azienda è alla ricerca di personale con la voglia di crescere in un ambiente dinamico e meritocratico, improntato alla formazione e all’affiancamento continuo. Al momento i profili professionali richiesti sono:

1)Consulente immobiliare

L’offerta di lavoro è rivolta a diplomati da inserire come agenti immobiliari presso le agenzie affiliate presenti sul territorio nazionale e che sono interessati ad una carriera imprenditoriale. È previsto un percorso di formazione e affiancamento tecnico e pratico prima dell’assunzione, che potrà avvalersi anche di contratti di collaborazione a Partita IVA.

La ricerca è rivolta soprattutto ad agenti immobiliari già formati, professionisti in ambito immobiliare, architetti, geometri e persone anche senza esperienza.

2)Recruiting Manager

In questo caso, RE/MAX ricerca laureati per tutto il territorio nazionale con il compito di cercare, selezionare e inserire i nuovi agenti immobiliari nelle sedi dell’azienda. Tra i requisiti: esperienza maturata in ambito commerciale, di vendita, risorse umane nel settore servizi e immobiliare.

3)Expansion Manager

Questa opportunità di lavoro, invece, è rivolta a laureati a diplomati che, affiancati da Senior Manager, si occuperanno della ricerca e acquisizione di nuovi clienti. Anche in questo caso è preferibile che le risorse siano in possesso di esperienza maturata in ambito commerciale o nel settore immobiliare.

Inoltre, completano il profilo dei candidati:

√buone capacità relazionali e comunicative,

√attitudini commerciali,

√spirito di squadra,

√organizzazione e forte motivazione.

Come candidarsi

Gli interessati, per candidarsi a queste opportunità di lavoro, possono visitare la pagina Lavora con noi dell’Azienda raggiungibile all’indirizzo www.remax.it/entra-in-remax/lavora-con-noi. In seguito, nella pagina Elenco posizioni aperte, scegliere l’offerta di proprio interesse e se in possesso dei requisiti, cliccare su Candidati, compilare l’apposito modulo online e inviare il curriculum.

