Lavoro nel settore informatico: posizioni aperte e come candidarsi

Periodicamente il Gruppo Zucchetti seleziona per offerte di lavoro personale da inserire nell’organico della società. Zucchetti, nota nel mercato IC e amministrativo, con sede a Lodi, offre servizi per banche, aziende, associazioni di categoria, professionisti, CAF, pubbliche amministrazioni.Ecco quali sono i profili professionali richiesti e le modalità per candidarsi.

Lavoro nel settore informatico: sedi e requisiti

Attualmente, Zucchetti è alla ricerca di diplomati e laureati, con o senza esperienza, per interessanti opportunità di lavoro non solo presso la sede centrale, ma anche nelle sedi ubicate nelle seguenti regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, i candidati, per queste offerte di lavoro, saranno selezionati non solo in base al titolo di studio e per le eventuali esperienze professionali, ma anche per il possesso delle cosiddette competenze trasversali, quali:

√predisposizione al lavoro di gruppo;

√disponibilità a spostamente sul territorio;

√capacità relazionali e comunicative;

√flessibilità;

√spirito imprenditoriale.

Inoltre importanti sono, vista la posizione di lavoro che si dovrà ricoprire, anche questi requisiti: il possesso delle capacità informatiche e la conoscenza della lingua inglese.

Posizioni aperte

A)Amministrazione: Addetti al servizio clienti.

B)Commerciale: Commerciale Health Care Solution (Lodi);Project Leader Healthcare Solution (Lodi); Sales Account – Prisma (Verona); Account Manager ambito food and beverage (Riccione); Sales Account Zucchetti Axess (Lodi); Senior Sales Manager Cloud & Managed Services (Lodi).

C)Contabile/Fiscale: Esperto contabile e fiscale di studio e Esperto contabile e fiscale (stage). Entrambi i profili professionali saranno inseriti nella sede di Lodi.

D)Gestionale: Consulente Applicativo software Paghe (Lodi); Consulenti Applicativi – area Paghe e Presenze Project (Torino).

Invece, per quanto riguarda, l’area aziendale Informatica, segnaliamo i profili professionali che Zucchetti ricerca per queste opportunità di lavoro, indicando le mansione che le risorse andranno a ricoprire:

Addetto ai test: Junior Quality Assurance Specialist per le sedi di Brescia e Genova

Analista Programmatore: Analista Programmatore PHP (Rovigo); Analista Programmatore software G2 (Pedrengo).

Capo progetto: Project Manager – Zucchetti Hospitality (Rho); Project Manager ambito ERP (Lodi); Project Manager (Lodi).

Consulente applicativo: Consulente Applicativo BI & Analytics (Lodi); Software AdHoc; Consulente Applicativo Ad Hoc (Napoli); Hospitality Applications (Venezia); Consulente applicativo software Paghe Web (Reggio Emilia); Consulente Applicativo software Paghe (Lodi); Consulenti Applicativi – Area Paghe e Presenze Project (Torino).

Help desk: Help Desk JR – Zucchetti Hospitality (Rimini); Junior Help Desk (Lodi).

Programmatore: Software Developer – esperto Java Web (Lodi); Software Developer Bedzzle (Lecce); Software Developer Engineer – SINFON (Pordenone); Full Stack Developers – Microarea Spa (Genova); Software Developer Junior – Microarea (Genova); Software Developer – Ericsoft (Riccione); Programmatore App – Android/iOS (Lodi); Software Developer Java (Verona); Senior Software Developer (Verona); Software Developer Java/.NET (Venezia); Junior Software Developer (Lodi); Software Developer – piattaforme Microsoft.NET (Verona).

>Sistemista: Sistemista ICT (Lodi).

Come candidarsi

Infine, per candidarsi alle offerte di lavoro, gli interessati possono visitare il sito web aziendale www.zucchetti.it, sezione Lavora con noi>Selezioni in corso. Poi, cliccando su Ricerche in corso, selezionare il profilo di interesse oppure impostare un filtro per la ricerca. Dopo aver letto la scheda con i requisiti, cliccare su Candidati (Apply now) per registrarsi e, di seguito, inviare la propria candidatura. È sempre possibile inviare il curriculum vitae che sarà preso in considerazione per selezioni e opportunità lavorative future.

