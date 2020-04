Sono in arrivo nuove opportunità di lavoro all’interno del Gruppo AB, nota società italiana specializzata nel settore energetico e nella valorizzazione di fonti rinnovabili. Infatti, la società, con sede ad Orzinuovi, in provincia di Brescia, è alla ricerca di diplomati e laureati da inserire nel proprio organico. Ecco come candidarsi a queste opportunità di lavoro.

Lavoro in Gruppo AB: profili richiesti

Periodicamente, il Gruppo AB pubblica sul proprio sito offerte di lavoro per diplomati e laureati. Inoltre, i candidati devono possedere: capacità nella gestione di risorse, flessibilità e disponibilità a viaggiare nella propria zona di riferimento o all’estero (a seconda del profilo richiesto), orientamento al problem solving e al lavoro in team.

L’azienda che opera nel settore energetico, soprattutto nella valorizzazione di fonti rinnovabili, come il biometano e biogas, per incremento dell’organico è alla ricerca di laureati e diplomati da inserire nella sede centrale e nelle sedi periferiche delle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana.

Nello specifico, i profili richiesti per queste opportunità di lavoro saranno assunti nei seguenti settori:

Corporate

√ Addetto tesoreria (sostituzione maternità): per la sede di Orzinuovi

Sales

√ Service Sales, Back Office Assistant e Specialist; Tender Manager: per la sede di Orzinuovi

Services

√ Junior Service Area Manager (Estero); Control Room Technician; Addetto Garanzie, Junior Service Support; Commissioning Engineer: per la sede di Orzinuovi

√ Manutentore Elettromeccanico: per le sedi di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Pordenone, Siena

√ Meccanico Motorista: per la sede di Orzinuovi

Technical position

√ Progettista Elettrico (automazione industriale); Disegnatore meccanico per la sede di Orzinuovi.

Come candidarsi

Gli interessati che vogliono candidarsi a queste offerte di lavoro, devono collegarsi al sito del Gruppo AB all’indirizzo www.gruppoab.com e visitare la sezione Carriera e, poi, Posizioni aperte.

A questo punto, se in possesso dei requisiti richiesti, inviare il curriculum all’indirizzo lavoraconnoi@gruppoab.it, inserendo nell’oggetto il riferimento presente in ogni singola offerta di lavoro.

Inoltre, è possibile inviare il CV anche tramite il modulo che si apre cliccando su Candidati e come candidatura spontanea.

