Nota azienda di servizi seleziona varie figure professionale per interessanti offerte di lavoro. Manutencoop, società italiana fondata nel 1938, con sede legale a Zola Predosa nel bolognese, si occupa, tra l’altro, della gestione e manutenzione di immobili, sterilizzazione di biancheria e strumenti chirurgici, illuminazione, gestione di documenti. Attualmente è alla ricerca di manutentori, addetti alle pulizie e stagisti. Ecco le sedi, i requisiti e le modalità di candidatura.

Lavoro Manutencoop: vari profili professionali

Manutencoop, società che si occupa di pulizia, facchinaggio e manutenzione con sede legale in provincia di Bologna, offre interessanti opportunità di lavoro a laureati o diplomati nelle sedi in Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Trentino Alto Adige. Ulteriori opportunità di assunzioni anche nelle sedi all’estero in Francia e Arabia Saudita.

Nello specifico le risorse saranno inserite nell’Azienda come addetti alle pulizie, manutentori, e stagisti. Alcuni dei requisiti che i candidati devono possedere sono:

√esperienza nelle mansioni richieste;

√conoscenza della lingua inglese o francese;

√laurea o diploma inerenti al profilo richiesto;

√conoscenze informatiche.

Inoltre, per alcuni profili professionali è previsto un rimborso spese.

Infine, le risorse saranno assunte con contratti a tempo indeterminato o determinato secondo l’offerta di lavoro.

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro, devono visitare la pagina Lavora con noi dell’Azienda all’indirizzo www.manutencoop.coop/lavoro_ricerche.asp. In seguito visionare le offerte di lavoro e, se in possesso dei requisiti richiesti, dopo la registrazione e la creazione di un account, candidarsi a una o più posizioni aperte inviando il curriculum.

Inoltre, nel caso in cui non si trovi un opportunità lavorativa adatta al proprio curriculum è possibile inviare una candidatura spontanea.

