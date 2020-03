Lavoro per Addetti alle spedizioni, ecco dove e come candidarsi

SDA, nota società di spedizioni del Gruppo Poste Italiane seleziona per nuove opportunità di lavoro personale da inserire presso le sedi di Lombardia, Piemonte, Campania, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Friuli Venezia Giulia. L’Azienda, inoltre, comunica che l’annuncio avrà termine il 31 marzo. Vediamo i requisiti, i posti disponibili e come candidarsi a queste offerte.

Lavoro SDA Addetti spedizioni: requisiti e posti disponibili

SDA Express Courier spa, società specializzata nelle spedizioni espresse, nella logistica e nella distribuzione, seleziona per nuove opportunità di lavoro addetti alle spedizioni da inserire nel proprio organico. Le offerte di lavoro sono rivolte a giovani, anche senza esperienza, e al personale specializzato. I candidati devono essere in possesso del diploma (voto 70/100) o della laurea, anche triennale (voto 107/110). Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo determinato con durata stabilita in base alle necessità aziendali.

I posti da coprire sono nelle seguenti sedi:

Abruzzo: Pescara

Campania: Napoli, Salerno

Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena;

Friuli Venezia Giulia: Trieste, Pordenone;

Lazio: Roma;

Liguria: Genova;

Lombardia: Como, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Monza e Brianza;

Marche: Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno;

Piemonte: Torino, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella;

Sardegna: Sassari;

Toscana: Lucca, Firenze, Pisa, Arezzo;

Umbria: Perugia, Terni;

Valle d’Aosta;

Veneto: Treviso, Padova.

Il candidato deve scegliere una solo provincia di preferenza.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste offerte, gli interessati possono visitare il sito Poste Italiane e alla pagina Lavora con noi consultare l’annuncio di proprio interesse e inviare il curriculum entro il 31 marzo 2020. In seguito l’Ufficio risorse umane dei SDA contatterà telefonicamente i candidati risultati idonei per avviare l’iter di selezione. I candidati potranno essere convocati presso una sede della Società per sostenere un test psicoattitudinale e un colloquio.

