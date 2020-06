Lavoro per addetti alle vendite: ecco come candidarsi

Interessati opportunità di lavoro in una nota azienda specializzata in oggettistica, gadget ed altri prodotti. Si tratta di Dmail, società del Gruppo Percassi a cui appartengono anche altri marchi come LEGO e KIKO. Opportunità di lavoro anche ai soggetti iscritti negli elenchi come categorie protette secondo la legge n. 68/99. Ecco cosa sapere di queste offerte di lavoro.

Lavoro Dmail Addetti alle vendite

Dmail, seleziona periodicamente per offerte di lavoro personale da inserire nella sede centrale, a Sieci in provincia di Firenze, e nei punti vendita. Infatti, ricordiamo che questa azienda opera in modalità sia e-commerce, attraverso un sito internet e un catalogo cartaceo, sia con punti vendita fisici.

Attualmente è alla ricerca di addetti alle vendite (Sales Assistant) presso le seguenti sedi:

√Campania: Napoli, Salerno;

√Emilia Romagna: Bologna, Modena;

√Lazio: Roma; Liguria: Genova;

√Lombardia: Assago, Bergamo, Orio al Serio, Malpensa, Monza;

√Piemonte: Torino;

√Puglia: Bari;

√Sicilia: Catania, Palermo;

√Toscana: Firenze;

√Trentino Alto Adige: Bolzano, Trento;

√Veneto: Marghera, Padova, Venezia.

Requisiti

Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati con:

a)esperienza in mansioni a contatto con il pubblico;

b)organizzazione, allestimento e gestione di un punto vendita e del magazzino;

c)attitudine a lavorare in team;

d)conoscenza della lingua inglese.

L’azienda offre un periodo di formazione, orario flessibile, contratto part time, bonus di vendita e possibilità di crescere professionalmente sia all’interno di Dmail sia all’interno del Gruppo Percassi.

Inoltre, per la sede di Orio al Serio, l’azienda è anche alla ricerca di candidati appartenenti alle categorie protette di cui la legge n. 68/99.

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro in Dmail devono visitare il sito dell’azienda raggiungibile all’indirizzo: www.dmail.it/lavora-con-noi/jobs-landing.html. Nella sezione Lavora con noi, poi, scegliere la sede di interesse e inviare il proprio curriculum.

