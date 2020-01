Lavoro per animatori turistici: Garden hotels cerca personale, ecco dove

Opportunità di lavoro in Spagna presso i Garden Hotels. Infatti, EURES Regione Puglia è alla ricerca di 30 animatori turistici per i Garden Hotels delle Isole Baleari e dell’Andalusia. Le candidature devono essere inviate entro il 2 febbraio. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come inviare la candidatura.

Lavoro Animatori turistici: requisiti

Possono partecipare alle offerte di lavoro, i candidati che hanno i seguenti requisiti generici:

avere 18 anni di età;

essere disponibili da metà marzo a fine ottobre. I vincitori della selezione lavoreranno per tutto il periodo estivo, iniziando da aprile;

buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B2);

ulteriore conoscenza di una delle seguenti lingue tra tedesco, spagnolo, francese o altra lingua europea.

Inoltre, devo possedere i seguenti requisiti specifici, che saranno indicati nell’oggetto della email al momento dell’invio della candidatura:

-sport: diploma di maturità con formazione in scienze motorie o scienze turistiche, esperienza in gestione e controllo attività, rapporto con il pubblico;

-bambini: i candidati devono avere una precedente esperienza come educatori, insegnanti, responsabili, campi estivi o in attività pomeridiane post-scuola;

-fitness: i candidati devono avere una specializzazione in fitness e in Nordic walking e nei seguenti sport: tennis, tai chi, pilates, aerobica, step, pump, zumba.

Le risorse saranno assunte con contratto di lavoro applicabile al settore turistico alberghiero secondo la normativa vigente in Spagna. Inoltre, si offrono:

vitto e alloggio;

rimborso del biglietto aereo al termine della stagione;

opportunità di migliorare la conoscenza della lingua;

periodo di formazione di un mese gratuito (marzo/aprile).

Come candidarsi e selezioni.

Gli interessati a questa offerta di lavoro, devono inviare il proprio curriculum allegando due foto e una lettera di presentazione all’indirizzo mail juan.alvarez@gardenhotel.it e per conoscenza cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando nell’oggetto Animatori Spagna e l’area per cui ci si candida. Inoltre, il curriculum deve essere in formato EUROPASS e in lingua inglese. Le candidature devono pervenire entro il 2 febbraio. I candidati pre-selezionati riceveranno una mail per un colloquio che si terrà il 4 febbraio a Bari.

Per ulteriori informazioni, si legga la scheda informativa rilasciata dall’EURES.

