Il Walt Disney World di Orlando, Florida, cerca personale per interessanti opportunità di lavoro. Le selezioni per l’Italia si terranno in autunno. Ecco i profili richiesti e come candidarsi.

Lavoro WDW Orlando 2020-2021

Opportunità di lavoro per camerieri, cuochi, baristi, hostess presso il parco divertimento Walt Disney World Resort. Gestito dalla Walt Disney Company, il resort, composto da quattro parchi tematici, comprende anche il Disney’s Springs, un centro commerciale formato da negozi, ristoranti ed altri locali. Periodicamente, il WDW seleziona personale italiano da inserire nelle strutture presenti. Attualmente è alla ricerca di camerieri, pizzaioli, cuochi, baristi, assistenti alla clientela per i ristoranti italiani Patina Group presenti nel parco.

Queste assunzioni fanno parte di un programma di scambi culturali, che permettono a giovani italiani di far conoscere e, quindi diffondere, la cultura del proprio paese in cambio di competenze lavorative nel settore della ristorazione.

Requisiti

Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati i seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana;

b)età non inferiore a 18 anni oppure a 21, in base alla struttura per la quale ci si candida;

c)possesso del passaporto;

d)buona conoscenza della lingua inglese;

e)disponibilità a vivere dai 12 ai 15 mesi negli stati Uniti.

Inoltre, ai candidati sarà fornita assistenza per ottenere il visto Q1 Visa, obbligatorio per partecipare al programma di scambio.

Infine, le risorse saranno assunte con un contratto di lavoro della durata di 12 o 15 mesi, in base alla struttura scelta.

Come candidarsi

Come abbiamo detto, le selezioni per queste offerte di lavoro si svolgeranno nell’autunno 2020, poiché sono previste assunzioni tra ottobre 2020 e marzo 2021. I colloqui di terranno a Milano e a Roma.

Infine, per candidarsi bisogna inviare il curriculum in inglese, corredato una foto, tramite il modulo raggiungibile all’indirizzo https://it.internationalservices.fr.

