Lavoro per diplomati e laureati: 19 posti per vari profili, ecco dove

Opportunità di lavoro in Toscana presso il Comune di Siena. In pratica si tratta di 5 bandi di concorso per un totale di 19 posti di lavoro. Ecco le informazioni principali per candidarsi a questi concorsi

Lavoro Comune di Siena: profili professionali richiesti e requisiti

Le opportunità di lavoro nel Comune di Siena riguardano 19 assunzioni tra laureati e diplomati da inserire nell’organico dell’Ente. Nello specifico, i profili richiesti, assunti a tempo indeterminato e inseriti nei seguenti ruoli professionali, saranno ripartiti nel seguente modo:

a)cinque posti di Istruttore, di cui:

√culturale: due posti,

√direttivo archivista: un posto,

√polizia municipale: un posto,

√direttivo geologo: un posto;

b)quattordici posti di Collaboratore professionale amministrativo terminalista.

Ai candidati interessati a questi posto di lavoro, si richiedono:

1)requisiti generici per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione;

2)diploma di maturità o laurea, in base al profilo per il quale ci si candida;

3)patente di guida categoria B.

Ulteriori requisiti sono indicati nei rispettivi bandi di concorso pubblicati sia nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020 sia sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.siena.it, sezione Il Comune>Gare, concorsi e avvisi>Bandi di concorso.

Domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta, entro il 15 luglio 2020, esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione di un modulo raggiungibile all’indirizzo www.comune.siena.it/Servizi-Online, cliccando su Domande di concorso online. I dettagli per la compilazione e l’invio delle domande sono indicate nei bandi di concorso.

Prove d’esame

Infine, per accedere a questi posti di lavoro, i candidati devono superare prove scritte e orale, e, nel caso in cui le domande pervenute per ogni singolo concorso siano superiori al numero stabilito, verrà effettuata una prova preselettiva.

Per ulteriori informazioni dettagliate sui posti di lavoro nel Comune di Siena, si rimanda alla lettura dei bandi reperibili sul sito del Comune di Siena, alla pagina Gare, concorsi e avvisi>Bandi di concorso.

