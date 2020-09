Lavoro per elettricisti, manutentori, addetti haccp: posizioni aperte e sedi

Opportunità di lavoro nel settore dei servizi per privati, enti pubblici e strutture sanitarie. Infatti, la società Manutencoop, con sede a Bologna, precisamente nel Comune di Zola Predosa, ha avviato nuove selezioni per assumere varie figure professionali a tempo determinato o indeterminato, part time o full time. Manutencoop, e le aziende del Gruppo, si occupa di gestione e manutenzione immobili, sterilizzazione di biancheria e strumenti sanitari, illuminazione, gestione di documenti, videosorveglianza, installazione di impianti antincendio. La Società oltre alla sede centrale in Emilia Romagna, ha sede anche in altre regioni italiane. Vediamo ora quali sono i profili professionali richiesti e come candidarsi.

Lavoro Manutencoop: posizioni aperte

Periodicamente, Manutencoop seleziona personale per offerte di lavoro. Attualmente, il Gruppo, per le sedi ubicate in Toscana, Trentino Alto Adige, Lazio, Valle d’Aosta, Lombardia, Sicilia, Sardegna e Liguria cerca i seguenti profili professionali:

√Addetto pulizia/somministrazione pasti haccp per la sede di Empoli;

√Elettricista turnista per la sede di Saint-Vincent;

√Addetto caricamento scaffali per le sedi di Salò e Brescia;

√Addetto manutenzione impianti elettrici/elettricista per l’Ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna;

√Contract Manager/Capo Commessa per la sede di Bologna,

√Addetto alla manutenzione presidiante per le seguenti sedi: Udine, Cagliari, Pisa, Genova, Parma, Catania, Peschiera Borromeo, Brescia.

Inoltre, è si offrono opportunità di lavoro anche a stagisti per la sede di Zola Predosa. Lo stage, della durata 6 mesi, sarà a tempo pieno e prevede l’erogazione di un rimborso spese mensile secondo la normativa regionale.

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro possono candidarsi accedendo alla pagina Posizione aperte, raggiungibile dall’indirizzo www.manutencoop.coop/lavoro_ricerche.asp, cliccando su Procedi e selezionando le offerte di interesse. In seguito, se in possesso dei requisiti, inviare il curriculum dopo essersi registrati al sito.

Si segnala che i profili professionali suddetti riguardano le posizioni aperte nel mese di agosto. È possibile visualizzare le altre posizioni aperte tramite il modulo di ricerca presente sulla pagina.

