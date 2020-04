Lavoro per impiegati con diploma e laurea: ecco dove e come candidarsi

Opportunità di lavoro nel campo dei sistemi di irrigazione, grazie alle offerte di Irritec che attualmente cerca personale da inserire nella sede centrale e in quelle dislocate sul territorio nazionale. Ecco come candidarsi a queste offerte di lavoro.

Lavoro per 14 impiegati diplomati e laureati in Irritec: profili richiesti e sedi di lavoro

Offerte di lavoro in Irritec, azienda siciliana nel settore dell’irrigazione sostenibile, cerca 14 dipendenti da inserire nella sede centrale in provincia di Messina, e nelle sedi sul territorio nazionale.

A darne notizia la direttrice marketing Giulia Giuffrè intervistata da RTL durante la nota trasmissione radiofonica Il Post in Fabbrica, affermando che l’azienda è alla ricerca di personale: finanza e controllo, vendite, informatica e ricerca e sviluppo.

Quindi, per il potenziamento dell’organico aziendale, Irritec attualmente è alla ricerca nelle seguenti sedi di questi profili professionali:

✓ Manutentore elettromeccanico (Capo d’Orlando, ME)

✓ Financial Controller; Addetto macchine utensili (Capri Leone, ME)

✓ Commerciale agronomo; Promotore e consulente agronomo (Sud Italia: Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, con sede in provincia di Messina)

✓ Promotore e consulente agronomo (Nord Italia: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria, con sede in provincia di Bologna)

Requisiti

Per queste offerte di lavoro l’Azienda cerca persone proattive, precise, motivate al lavoro, con buone capacità relazionali, una forte propensione ai rapporti interpersonali, predisposizione al lavoro di gruppo, al problem solving e alla buona gestione dello stress.

Inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)diploma tecnico di Elettricista; Perito meccanico

b)laurea in Economia o Ingegneria gestionale; Agronomia o Agroingegneria;

c)esperienza nella mansione;

d)conoscenze informatiche e del software CAD; della lingua inglese e spagnola; di contabilità e bilancio;

e)competenze in agronomia, per il campo Vendite, e nella lavorazione di materiali plastici, per il ramo Ricerca e Sviluppo;

f)disponibile alle trasferte.

Come candidarsi

Gli interessati a queste offerte di lavoro, possono visitare la pagina Lavora con noi del sito internet di Irritec per consultare le posizioni aperte e, dopo aver registrato il proprio curriculum, candidarsi all’offerta di proprio interesse.

È comunque possibile inviare la propria autocandidatura per inserire il curriculum nel database dell’Azienda in vista di future assunzioni.

