Lavoro per laureati: 300 assunzioni di esperti digitali, ecco dove

Opportunità di lavoro in Avanade, società di servizi IT di proprietà di Microsoft. Infatti, la società americana per collaborazioni in Italia ricerca 300 laureati e neolaureati in STEM, ovvero con laurea in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica oppure esperti di tecnologia in campo robotico, mobile, sicurezza informatica. Vediamo come inviare la candidatura.

Lavoro Avanade di 300 esperti digitali

Le risorse saranno inserite nelle sedi di Milano, Roma, Firenze e Cagliari con contratti di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato. Inoltre, potranno beneficiare di alcuni vantaggi che la società offre ai propri dipendenti. Infatti, Avanade è stata riconosciuta come miglior azienda che offre vantaggiose condizioni lavorative, formative e incentivi alla carriera ai propri dipendenti grazie a numerosi benefit. Fondamentale per l’azienda riconoscere come valore la “parità di genere” tanto da creare un progetto denominato Academy for girls. Il progetto è dedicato alle donne che non hanno una formazione specifica in informatica, ma che desiderano cominciare una carriera in questo campo. Infatti, il progetto prevede dalle 200 alle 400 ore di lezioni formative in aula prima dell’inserimento in azienda.

Come candidarsi

Coloro interessati a questa opportunità di lavoro devono collegarsi al sito dell’Azienda, andare sulla pagina Opportunità di lavoro e cliccare nella scheda Posizioni aperte. Per inviare la candidatura cliccare su Presenta la domanda nell’offerta di interesse. Inoltre, si consiglia ai candidati di leggere tutte le schede della pagina perché contengono informazioni utili per conoscere l’Azienda in cui andremo a lavorare e per l’iter delle selezioni. Avanade, infine, periodicamente dà la possibilità di inserire il curriculum attraverso una candidatura spontanea.

