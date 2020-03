Lavoro per laureati, ecco le offerte del Gruppo Mondadori

Opportunità di lavoro presso il noto Gruppo editoriale. Infatti, periodicamente Mondadori pubblica offerte di lavoro per ricercare personale laureato da inserire nelle proprie sedi. Attualmente, è alla ricerca di laureati in varie discipline per le sedi in Lombardia Piemonte e Veneto. Ecco i profili richiesti, i requisiti e la modalità di candidatura.

Lavoro in Mondadori: profili richiesti

Mondadori, noto Gruppo editoriale italiano, cerca per offerte di lavoro personale da inserire nelle sedi di Milano, Torino e Venezia. Le figure professionali richieste sono:

Milano E-Commerce Specialist ID. mansione: 23; presentare la candidatura entro le 11:29 del 31/03/20 Product Manager Giallozafferano ID. mansione: 52; presentare la candidatura entro le ore 18:12 del 31/05/20 Social Manager GialloZafferano ID. mansione: 18; presentare la candidatura entro le ore 11:19 del 31/05/20 Business Analyst ID. mansione: 51; presentare la candidatura entro le ore 12:18 del 31/05/20 Editor Ragazzi ID. mansione: 42; presentare la candidatura entro le ore 17:48 del 31/05/20 Backoffice Amministrativo area Librerie Electa ID. mansione: 40; presentare la candidatura entro le ore 12:29 del 31/05/20 Addetto/a Ufficio Diritti ID. mansione: 41; presentare la candidatura entro le ore 18:43 del 31/05/20

Torino Addetto/a Ufficio Eventi Einaudi ID. mansione: 45; presentare la candidatura entro le ore 16:55 del 31/05/20

Venezia Addetti Vendita Bookshop Biennale Venezia ID. mansione: 39; presentare la candidatura entro le ore 09:49 del 31/05/20.



Requisiti

I requisiti che i candidati per queste offerte devono possedere sono:

a)laurea in varie discipline;

b)ottima conoscenza delle lingua inglese;

c)buona conoscenza di una seconda lingua straniera;

d)esperienza inerente alle mansioni del profilo;

e)conoscenza informatica;

f)uso di applicativi informatici più diffusi.

Le risorse, a seconda l’offerta scelta, potranno essere assunte con contratti a tempo determinato, con orario pieno o part-time, ma anche per sostituzioni maternità.

Come candidarsi alle offerte

Gli interessati a queste offerte di lavoro, possono visitare la sezione Lavora con noi/Posizioni aperte del sito Mondadori. Scegliere l’offerta di interesse, inserire l’email personale e inviare la candidatura. L’Azienda avverte che, mediamente, tra l’invio del curriculum e il colloquio trascorrono circa due settimane. Nel caso di selezione negativa, l’ufficio Risorse umane invierà comunque una email di posta elettronica o cartacea. Infine, se non sono presenti posizioni in linea con il nostro profilo, si può in ogni caso inviare il curriculum vitae utilizzando il form candidature spontanee.

