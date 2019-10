Lavoro per le categorie protette: ecco le offerte

Alvin Consulting per il mese di novembre sta cercando diverse figure professionali delle categorie protette sia per il nord che per il centro Italia. Le varie offerte di lavoro disponibili rientrano in vari settori e interessano diversi profili, sia junior che senior, sia al nord che al centro Italia.

Andiamo a scoprire alcune figure ricercate e come candidarsi

Emilia Romagna: Impiegato/a back office commerciale, si occuperà di:

a)verificare e inserire i prezzi a sistema

b)inserire gli ordini di acquisto e verificandone la coerenza con i documenti dei vendor

c)supportare la funzione Amministrazione nella verifica degli stock ricevuti

d)elaborare report sullo stato degli ordini a supporto delle figure commerciali

e)caricare e aggiornare le informazioni di spedizione

Si richiede:

1)disponibilità full time

2)appartenenza alle categorie protette-invalidi

3)buona conoscenza della lingua inglese

4)esperienza 6 mesi/1 anno maturata nel ruolo presso contesti aziendali strutturati e di respiro internazionali

5)ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Exel

6)laurea in materie economiche o lingue

7)conoscenza di Navision

Customer Care social e Digital Specialist, si occuperà di:

a)collaborare alla realizzazione di nuovi progetti in ambito digital e al lancio di nuovi canali

b)gestire le richieste dei clienti, risolvendo le problematiche connesse

c)supportare il Team Leader e il Training&Quality Team per l’ottimizzazione delle procedure e dei processi

d)interfacciarsi con le funzioni aziendali coinvolte nella gestione di eventuali criticità

Si richiede:

1)disponibilità full time

2)appartenenza alle categorie protette-invalidi

3)dimestichezza con i più diffusi social media

4)laurea preferibilmente in lingue straniere, inglese anche scritta

5)buona conoscenza del pacchetto Office

6)è gradita un’esperienza in ambito customer care o social management maturata in contesti strutturati e di respiro internazionale

HR Payroll Specialist – Faenza Ravenna

Si richiede:

1)buona conoscenza di gestionali come Zucchetti

2)appartenenza alle categorie protette-invalidi

3)buona conoscenza del pacchetto Office

4)breve esperienza, almeno 1 anno, maturata presso aziende strutturate o consulenti del lavoro

Toscana

Stock Keeper-Leccio Firenze. Azienda di abbigliamento e accessori di lusso. Fra le principali attività:

a)monitorare le giacenze

b)garantire sempre adeguati livelli di stock

c)preparazione delle periodiche attività inventariali

Si richiede:

1)buone capacità comunicative e di ascolto

2)appartenenza alle categorie protette-invalidi

3)disponibilità full time e a lavorare nei week end

4)esperienza in un ruolo analogo

Buying Office Assistant – Firenze Selezione per uffici direzionali di prestigiosa azienda nel settore lusso, si richiede:

1)appartenenza alle categorie protette

2)conoscenza fluente dell’inglese, sia scritto che parlato

3)esperienza pregressa nella mansione almeno di 2/3 anni

4)conoscenza di AS4OO

5)ottima conoscenza del pacchetto office

Lazio

Addetto/a apertura sinistri Roma Azienda leader nel settore assicurativo, si richiede:

1)appartenenza alle categorie protette-invalidi

2)diploma o laurea

3)disponibilità a lavorare part time a turni, o di mattina o di pomeriggio, inclusi due sabati al mese

Consulenti assicurativi Roma Azienda leader nel settore esecutivo cerca una figura professionale per assistenza clienti inbound, si richiede:

1)appartenenza alle categorie protette-invalidi

2)gradita esperienza in ambito assicurativo

3)diploma o laurea

4)spiccate doti relazionali e commerciali, motivazione a lavoro per obiettivi

Lombardia

Retail Analyst Milano Selezione per azienda leader nel settore E-Commerce, si occuperà di:

a)produrre analisi dei competitor e di benchmarking

b)supportare la definizione e l’applicazione di prezzi, sconti e promozioni

c)analizzare i dati di vendita e i risultati delle campagne promozionali

d)produrre report per il monitoraggio del trend di vendita per prodotto, categoria merceologica e area geografica

Si richiede:

1)appartenenza alle categorie protette-invalidi

2)disponibilità full time

3)laurea materie economiche

4)buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata

5)esperienza maturata di 2/3 anni nel ruolo presso contesti aziendali strutturati e di respiro internazionale

6)buona conoscenza di SQL

7)ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Exel

Veneto

Quality Supervisor Verona Si seleziona per Azienda nel settore di riferimento come supporto al responsabile e al team nella gestione delle attività legate al controllo della qualità, agli obiettivi ambientali, di sicurezza, di igiene, le responsabilità:

a)attività di 5S, SMED, problem solving

b)assicurare la conformità del prodotto finito in linea con le specifiche stabilite dal cliente

c)organizzare le attività di cernita

d)fornire supporto durante gli audit richiesti dai clienti e da enti terzi

e)monitorare e migliorare gli andamenti dei principali processi di linea per renderli adeguati alle specifiche dei clienti

f)diagnosticare e risolvere eventuali problemi di linea riguardanti la propria materia di conseguenza

Si richiede:

1)appartenenza alle categorie protette

2)costituisce vantaggio la conoscenza dei principi 5S, SMED, problem solving

3)esperienza di 2 anni nel ruolo

4)buona conoscenza della lingua inglese

5)diploma o laurea ad indirizzo chimico

6)buona conoscenza informatica dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Office

7)conoscenza di base della statistica di processo

