Lavoro per venditori, promoter, animatori: ecco dove e come candidarsi

Interessante opportunità di lavoro a Perugia nell’ambito della manifestazione Eurochocolate in programma dal 16 al 25 ottobre 2020. Infatti, giunta alla 27esima edizione, Eurochocolate apre le selezioni per assunzioni di personale da inserire nei punti vendita e nelle aree di animazione presenti durante la manifestazione. Infatti, gli organizzatori del famoso Festival internazionale del cioccolato sono alla ricerca di 450 tra venditori, promoter, animatori. Le risorse saranno inclusi anche nelle attività commerciali, promozionali, ludiche organizzate dalle aziende che parteciperanno alla manifestazione. Ecco come candidarsi a questa offerta di lavoro.

Lavoro Eurochocolate 2020: 450 assunzioni, requisiti

Per poter partecipare alle di queste offerte di lavoro, è necessario che i candidati abbiano questi requisiti:

√età superiore a 18 anni;

√diploma;

√predisposizione al contatto con il pubblico;

√capacità relazionali e comunicative;

√conoscenza della lingua inglese.

Inoltre, è indispensabile che i candidati siano residenti o domiciliati nella provincia di Perugia, oppure abbiano la possibilità di pernottare in zona durante tutto il periodo dell’evento.

Come candidarsi

Gli interessati a questa offerta di lavoro possono inviare la candidatura compilando il form presente nella pagina “Lavora con noi” (sezione Eventi) del sito www.eurochocolate.com. In seguito, i candidati idonei a partecipare ai colloqui di selezione, riceveranno una email di risposta contenente i dettagli del colloquio, che potrà avvenire anche a distanza. Infine, è possibile richiedere ulteriori informazioni inviando una email all’indirizzo selezioni2020@eurochocolate.com.

