Poste Italiane offre nuove opportunità di lavoro a diplomati e laureati. Le risorse, che saranno assunte con un contratto di assunzione a tempo determinato, lavoreranno durante l’estate e l’autunno 2020. Ecco le informazioni utili su queste offerte di lavoro.

Lavoro Poste Italiane: posizione aperte e sedi

Periodicamente, Poste Italiane è alla ricerca di personale per assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato. Si tratta di solito di giovani diplomati o laureati, a secondo della posizione per la quale ci si candidata da inserire nelle sedi di tutto il territorio italiano. Attualmente, il Gruppo è alla ricerca di postini o portalettere, di figure di front end e di consulenti finanziari con laurea in discipline economiche. Ecco nel dettaglio i requisiti e le sedi di lavoro.

Portalettere/postini: lavoro in tutte le sedi italiane

Per queste offerte i candidati devono essere in possesso di:

a)diploma di maturità con votazione minima di 70/100;

b)laurea con voto minimo 102/110;

c)patente di guida per motomezzo aziendale;

d)attestato di bilinguismo per la sola provincia di Bolzano.

Infine le sedi di lavoro sono ubicate nelle seguenti province:

Abruzzo: L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti;

Basilicata: Potenza, Matera;

Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia

Campania:Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

Emilia Romagna: Parma, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara;

Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone;

Lazio: Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;

Liguria: Imperia, Savona, Genova, La Spezia;

Lombardia: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza;

Marche: Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo;

Molise: Campobasso, Isernia;

Piemonte: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola;

Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani;

Sardegna: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias;

Sicilia: Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

Toscana: Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato;

Trentino Alto Adige: Trento, Bolzano;

Umbria: Perugia, Terni;

Valle d’Aosta: Aosta;

Veneto: Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo.

Figure di front end per la Provincia di Bolzano

Per questa posizione di lavoro, Poste Italiane cerca personale residente nella Provincia di Bolzano, ma anche in Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina. Le risorse saranno assunte inizialmente con un contratto a tempo determinato, trasformabile a tempo indeterminato. Tra i requisiti che i candidati devono possedere ci sono:

a)diploma di maturità;

b)attestato di bilinguismo.

Invece i documenti da allegare sono: copia dell’attestato di bilinguismo e copia del certificato di appartenenza linguistica.

Consulenti finanziari in tutte le sedi

Infine, gli interessati a queste offerte di lavoro, devono essere in possesso della laurea in discipline economiche e i seguenti requisiti:

a)conoscenza dell’informatica e degli strumenti più diffusi, come Office Automation;

b)ottime capacità di comunicazione e relazionali;

c)entusiasmo e voglia di mettersi in gioco;

c)capacità organizzative.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste offerte di lavoro, gli interessati possono visitare la pagina Lavora con noi al seguente indirizzo: https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html. Di seguito cliccare sulla sezione Carriere e poi su Posizioni aperte per scegliere il profilo di interesse, leggere i requisiti e l’iter delle selezioni e inviare la propria candidatura.

Per restare aggiornati clicca su categoria: lavoro per non perdere le nostre news.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube